Bundesliga heute: Bayern - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am 14. Dezember 2025 (Anstoß 17.30 Uhr) trifft Spitzenreiter FC Bayern München in der Allianz Arena auf Schlusslicht 1. FSV Mainz 05. Die Münchner gewannen ihre letzten acht Bundesliga-Heimspiele gegen die Rheinhessen allesamt – unter aktuellen Bundesligisten war die Serie nur gegen den Hamburger SV (zehn) länger. Exakt vor einem Jahr kassierte der Titelverteidiger in Mainz allerdings eine 1:2-Niederlage, eine von lediglich zwei Pleiten in 47 Ligaspielen unter Trainer Vincent Kompany. Die heutige Konstellation ist selten: Erst zum zweiten Mal seit Februar 2022 reist ein Tabellenletzter zu einem Ersten; in 46 derartigen Duellen siegte nur zweimal das Schlusslicht.

Mit 37 Punkten aus 13 Partien stellt der FC Bayern den Startrekord der eigenen Saison 2015/16 ein und ist seit 22 Bundesliga-Spielen ungeschlagen. 49 Treffer bedeuten ebenfalls Bestmarke, im 14. Saisonspiel könnte erstmals die 50-Tore-Schallmauer fallen. Dreh- und Angelpunkt bleibt Harry Kane: Der Engländer erzielte 17 Saisontore und verbuchte zuletzt gegen Stuttgart seinen zehnten Bundesliga-Dreierpack. Verzichten muss Kompany allerdings auf den gelbgesperrten Luis Diaz, der in dieser Spielzeit die meisten Minuten aller Münchner bestritt, sieben Ligatore erzielte und ligaweit die meisten Ballgewinne eines Offensivspielers verzeichnete.

Fischer-Debüt mit Personalsorgen in der Defensive

Für Urs Fischer ist es das erste Bundesliga-Spiel als Mainz-Coach, nachdem er in der Conference League bereits sein Pflichtspieldebüt gab. Der ehemalige Union-Trainer bringt dabei eine persönliche Negativserie von neun Bundesliga-Niederlagen mit – nur Stefan Leitl verlor in diesem Jahrtausend noch öfter in Folge. Personell bangt Fischer um Spielmacher Nadiem Amiri, der in Posen wegen muskulärer Probleme fehlte, während Außenverteidiger Phillipp Mwene (Adduktorenverletzung) definitiv ausfällt. Sportlich ist die Lage angespannt: Sechs Punkte nach 13 Spielen bedeuten Einstellung des eigenen Minusrekords, zudem wartet Mainz seit 24 Ligapartien auf eine Weiße Weste und stellt mit elf Treffern die schwächste Offensive der Liga.

Pressing-Duell und Klubumfeld: Münchnerinnen hadern, Männer peilen weiteren Rekord an

Interessant wird das Aufeinandertreffen auch taktisch, denn Mainz führt die Liga mit 122 hohen Ballgewinnen an, dicht gefolgt von Bayern (119); beide Teams pressen mit besonders niedrigen PPDA-Werten (Mainz 10,8 / Bayern 11,3). Während die Männer des FCB in der Bundesliga Serien und Rekorde jagen, herrscht im Klubumfeld nach dem 2:2 der Frauen bei Atlético Madrid leichte Ernüchterung: Pernille Harder sprach von einem „sehr, sehr nervigen“ Resultat, das den direkten Viertelfinaleinzug in der Champions League erschwerte. Die Münchner Vereinsführung betonte dennoch die Bedeutung, in allen Abteilungen in der Erfolgsspur zu bleiben – die Profis können mit einem weiteren Offensivfestival gegen Mainz dazu beitragen. Die Rheinhessen wiederum setzen auf ihre Pressingstärke und hoffen, dass sich die hohe Anzahl an Strafraumaktionen (28 im Schnitt, ligaweit Rang drei) diesmal in Zählbares ummünzen lässt.

