Bundesliga heute: Bremen - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.12.2025 • 16:30 Uhr Werder Bremen empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit dem Wiederaufstieg 2022 verlor der SV Werder Bremen nur eines der sechs Bundesliga-Duelle mit dem VfB Stuttgart (drei Siege, zwei Remis) – und sammelte in diesem Zeitraum nur gegen Mainz mehr Zähler. Im Weserstadion kassierten die Grün-Weißen innerhalb der letzten zehn Heimspiele lediglich eine Niederlage (0:3 gegen Freiburg), während der VfB vier seiner sieben Auswärtsauftritte in der laufenden Spielzeit verlor. Anstoß der Begegnung Werder Bremen vs. VfB Stuttgart ist am Sonntag, 14. Dezember 2025, um 19:30 Uhr im Weserstadion.

Bremen - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Bei Werder bestimmt aktuell der bevorstehende Abschied von Leonardo Bittencourt die Schlagzeilen. Der 31-Jährige kündigte unter der Woche an, nach sieben Jahren im Sommer eine neue Herausforderung zu suchen – Geschäftsführer Clemens Fritz lobte den Mittelfeldmann für seine Verdienste in 179 Pflichtspielen. Sportlich überzeugt unter Trainer Horst Steffen vor allem Romano Schmid: Der Österreicher lieferte bereits vier Assists, ligaweit kamen aus dem laufenden Spiel nur Michael Olise auf mehr Expected Assists. Zudem ist Jens Stage mit acht Treffern im Kalenderjahr 2025 der torgefährlichste zentrale Mittelfeldspieler der Bundesliga.

Stuttgarter Formkurve und Ausfälle: Undav trifft, Assignon gesperrt

Der VfB Stuttgart reist nach dem 0:5 gegen Bayern München erstmals unter Sebastian Hoeneß mit zwei Bundesliga-Pleiten in Serie an. Offensiv sorgt weiterhin Deniz Undav für Schlagzeilen: Mit sieben Toren und zwei Vorlagen im November bewarb sich der 29-Jährige laut eigener Aussage selbstbewusst für einen WM-Platz. In Bremen fehlt dagegen Rechtsverteidiger Lorenz Assignon – er sitzt nach seiner Roten Karte wegen Handspiels eine Ein-Spiel-Sperre ab. Defensiv kassierten die Schwaben zuletzt fünf Partien in Folge mindestens zwei Gegentore, insgesamt 15 seit Anfang November – Ligahöchstwert in diesem Zeitraum.

Statistische Duelle und späte Gegentore als möglicher Faktor

Auf dem Rasen könnte es besonders im Zweikampfzentrum eng werden: Stuttgarts Jeff Chabot (72 % gewonnene Duelle) und Werders Amos Pieper (71 %) weisen ligaweit die besten Werte unter allen Spielern mit mindestens 50 geführten Zweikämpfen 2025/26 auf. Beide Teams laufen zudem Gefahr, in der Schlussphase Treffer zu schlucken – Bremen kassierte bereits 13 Gegentore in der letzten halben Stunde, Stuttgart folgt mit zehn. Auffällig ist ebenso das junge Profil beider Startelfs: Werder stellt mit Ø 25 Jahre 44 Tage das jüngste Team der Liga, der VfB rangiert mit Ø 25 Jahre 136 Tage auf Platz drei dieser Wertung.

Wird SV Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.