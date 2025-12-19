Bundesliga heute: BVB - Gladbach LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 19.12.2025 • 17:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit Beginn des Jahrtausends hat Borussia Dortmund 21 seiner 23 Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen, die letzten elf sogar in Folge – eine längere Serie schafften die Schwarz-Gelben nur zwischen 1977 und 1998 gegen den MSV Duisburg.

Trainer Niko Kovac kann sich also auf eine beeindruckende Statistik im Signal Iduna Park stützen, zumal der BVB acht seiner vergangenen zehn Bundesliga-Partien vor heimischer Kulisse für sich entschied und in diesem Zeitraum nur sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Mit aktuell 29 Punkten nach 14 Spieltagen liefert Dortmund seine beste Zwischenbilanz seit vier Jahren (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Personell muss Kovac allerdings auf den rotgesperrten Jobe Bellingham verzichten. Der Engländer verpasste bislang erst ein Pflichtspiel für den BVB; mit ihm in der Startelf erzielt Dortmund im Schnitt 2,2 Tore, ohne ihn nur 1,7. Ungeachtet der guten Gesamtform (nur eine Niederlage in den letzten 22 Ligaspielen) pocht Klubberater Matthias Sammer auf mehr Selbstkritik. Er stärkte jüngst Nico Schlotterbeck nach dessen deutlichen Worten zur fehlenden „Winner-Mentalität“ und forderte weniger Schönrederei rund um die Mannschaft.

Transferstory um El Mala sorgt für Gesprächsstoff in Dortmund

Abseits des Platzes erinnert der Fall Said El Mala daran, dass in Dortmund nicht jede Transferchance genutzt wurde. Der Shootingstar des 1. FC Köln verriet, 2024 ein Angebot des BVB abgelehnt zu haben, weil der Klub nicht auch seinen Bruder Malek verpflichten wollte.

Mit sechs Saisontoren gehört El Mala nun zu den Entdeckungen der Liga, während in Dortmund die Suche nach zusätzlicher Offensivtiefe weiter Thema bleibt. Auf dem Rasen will Kovac diese Lücke vorerst intern schließen.

Gladbach reist mit Auswärts-Nullen und Elvedi-Jubiläum an

Eugen Polanski führt Borussia Mönchengladbach nach drei Auswärtssiegen in Folge ohne Gegentor ins Ruhrgebiet; vier Weiße Westen in Serie wären Vereinsrekord und die aktuelle Auswärtsbilanz von lediglich fünf Gegentoren ist Ligaspitze gemeinsam mit dem FC Bayern. Innenverteidiger Nico Elvedi steht zudem vor seinem 300. Bundesliga-Einsatz und könnte als erst fünfter ausländischer Spieler diese Marke für einen einzigen Klub knacken. Während der Fokus in Gladbach auf defensive Stabilität liegt, sorgte ehemaliger Fohlen-Profi Michael Bradley für Schlagzeilen: Er übernimmt 2026 den Cheftrainerposten bei den New York Red Bulls – eine Randnotiz, die dennoch die internationale Strahlkraft des Vereins unterstreicht.

