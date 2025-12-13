Bundesliga heute: Frankfurt - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.12.2025 • 12:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (13.12.2025, 15:30 Uhr) empfängt Eintracht Frankfurt den FC Augsburg im Deutsche Bank Park. Von den letzten elf Bundesliga-Duellen gewann der FCA nur eines – im Frühjahr 2024 mit 2:1 in der WWK Arena. In Frankfurt holten die bayerischen Schwaben in den vergangenen sechs Anläufen lediglich drei von 18 möglichen Punkten. Dennoch reist Augsburg mit der Hoffnung auf eine Trendwende an, denn die SGE stellt mit 29 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga und musste am vergangenen Spieltag ein 0:6 in Leipzig verkraften – die höchste Pflichtspielpleite seit fast 30 Jahren.

Frankfurt - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Dino Toppmöller steht nach der Leipziger Klatsche unter erhöhtem Druck. Vorstand Markus Krösche nahm das Team in einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung deutlich in die Pflicht, nachdem Frankfurt binnen 13 Partien die schlechteste Abwehr-Zwischenbilanz seit 1984/85 hingelegt hat. Gleichzeitig sorgte der Klub abseits des Rasens für positive Schlagzeilen: Nach der 0:66-Niederlage des Moorburger TSV verschenkte die Eintracht sieben Trikots an den Hamburger Kreisklasse-Verein und erhielt dafür große Anerkennung. Während also die Stimmung intern knistert, setzt Frankfurt öffentlich ein Zeichen für Fairplay und Respekt.

Baum sammelt Argumente – Hasenhüttl bleibt Gesprächsthema

Auf der Augsburger Bank sitzt weiterhin Interimstrainer Manuel Baum, der sein Comeback mit einem 2:0 über Leverkusen veredelte und damit nach Jess Thorup und Sandro Wagner der dritte FCA-Coach in Serie ist, der sein erstes Bundesliga-Spiel gewinnt. Obwohl Sportdirektor Benjamin Weber parallel mit Ralph Hasenhüttl verhandeln soll, hat Baum nach zwei Siegen aus drei Partien durchaus Rückendeckung. Sorgen bereitet dem FCA indes die Auswärtsbilanz: Seit fünf Gastspielen gelang kein Sieg (1 Remis, vier Niederlagen), und die 27 Gegentore bedeuten ligaweit den drittschlechtesten Wert hinter Frankfurt und Heidenheim.

Frühe Gegentreffer und viele Torschützen prägen das Bild

Beide Teams starten defensiv anfällig in ihre Spiele: Frankfurt kassierte bereits sechs Gegentreffer in den ersten 15 Minuten, Augsburg sogar neun in der ersten halben Stunde – jeweils Ligaspitze im Negativranking. Offensiv überzeugen hingegen die Breite im Kader und die Verteilung der Treffer: Sowohl die Eintracht als auch der FCA bringen es schon auf zwölf verschiedene Torschützen; nur Bayern München liegt mit 13 noch davor. Bei Augsburg sticht Dimitros Giannoulis hervor, der in den letzten drei Partien an drei Treffern direkt beteiligt war, während Frankfurt insgesamt 28 Saisontore und damit die geteilte zweitbeste Offensive stellt.

Wird Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.