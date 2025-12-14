Bundesliga heute: Freiburg - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream - So reagiert Kovac auf die Verletzungen

SPORT1 14.12.2025 • 14:28 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Sonntag um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion der Anpfiff ertönt, prallen zwei bemerkenswerte Serien aufeinander. Borussia Dortmund reist mit sieben Bundesliga-Siegen in Folge gegen den Sport-Club Freiburg an – in jedem dieser Duelle erzielten die Schwarz-Gelben mindestens drei Treffer, ein Rekord in der Ligahistorie.

Zeitgleich ist der SCF unter Trainer Julian Schuster seit fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (3 Siege, zwei Remis) und hat in dieser Saison bereits 13 Heimtore auf dem Konto. Auch der Wochentag passt zum Muster: Dortmund gewann die letzten sieben Sonntagsspiele allesamt, Freiburg nur zwei der vergangenen 14, allerdings die jüngsten beiden – jeweils zu Hause.

Freiburg - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Aufstellung da! Kovac rotiert viermal

BVB-Trainer Niko Kovac wechselt im Vergleich zum Champions-League-Spiel viermal: Neu in der Startelf sind Julian Ryerson, Emre Can, Carney Chukwuemeka und Serhou Guirassy.

Verletzungsbedingt stehen Waldemar Anton, Aaron Anselmino und Julian Brandt nicht zur Verfügung. Zudem sitzt Maximilian Beier auf der Bank.

BVB: Kobel - Couto, Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Nmecha, Bellingham - Chukwuemeka, Silva, Guirassy.

Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Jung, Günter - Eggestein, Osterhage - Suzuki, Manzambi, Treu - Höler.

Kovacs Team reist mit der zweitbesten Abwehr der Liga an: Elf Gegentreffer bedeuten Rang zwei hinter dem FC Bayern, sieben Weiße Westen teilt sich Gregor Kobel mit Péter Gulácsi als Ligaspitze. Der Schweizer Torhüter weist zudem die höchste Paradenquote aller Stammtorhüter (73 Prozent) auf. Dennoch gab es unter der Woche Kritik aus den eigenen Reihen: Nico Schlotterbeck monierte nach dem 2:2 in der Champions League gegen Bodö/Glimt fehlende Konsequenz, während Adeyemi starke Selbstkritik übte. In der Bundesliga blieb Dortmund indes in 20 der letzten 21 Spiele ungeschlagen (15 Siege, fünf Remis).

Schuster muss seine Defensive umbauen: Innenverteidiger Max Rosenfelder fehlt wegen eines Muskelfaserrisses bis Jahresende. Dafür steht Philipp Lienhart nach muskulären Problemen wieder bereit. Offensiv sorgt Johan Manzambi für Schlagzeilen: Der 20-Jährige ist der jüngste Freiburger, der in drei Bundesliga-Partien hintereinander traf. Mit insgesamt 20 Saisontoren, davon exakt die Hälfte nach Standardsituationen, bleibt der Sport-Club gefährlich – ligaweit teilt er sich in dieser Kategorie Platz ein mit dem kommenden Gegner und dem FC Bayern. Trotz dieser Qualitäten holten die Breisgauer nur 16 Punkte aus 13 Partien, ihr schwächster Zwischenstand seit 2018/19.

Standards, Brandt-Bestmarken und Torhüter-Kontrast

Beide Klubs kommen vor allem bei ruhenden Bällen zur Geltung: Je sieben Tore nach Ecken oder Freistößen bedeuten den Ligabestwert. Julian Brandt ist dabei einer der präzisesten Vorlagengeber der Dortmunder; er lieferte bereits sechs Bundesliga-Assists gegen Freiburg, nur gegen Wolfsburg gelangen ihm mehr. Mit seinem 87. Scorerpunkt zog er zuletzt mit Jadon Sancho gleich. Auf der anderen Seite steht Freiburg-Keeper Noah Atubolu, der ligaweit die niedrigste Paradenquote unter den Stammtorhütern aufweist (56 Prozent). Gegen einen BVB, der auswärts seit März nur eine Ligapartie verloren hat, könnte dieses Duell zwischen Kobel und Atubolu zum entscheidenden Faktor werden.

Wird Sport-Club Freiburg gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.