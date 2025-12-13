Bundesliga heute: Gladbach - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.12.2025 • 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 13. Dezember 2025, empfängt Borussia Mönchengladbach den VfL Wolfsburg um 15:30 Uhr im heimischen Borussia-Park. Auf den Trainerbänken stehen mit Eugen Polanski und Daniel Bauer zwei Übungsleiter, die ihre Mannschaften während der laufenden Saison übernommen haben. Für Polanski ist es das erste direkte Aufeinandertreffen mit Wolfsburg, Bauer hat nach dem Trainerwechsel im November bereits ein Erfolgserlebnis vorzuweisen.

Gladbach reist mit Rückenwind aus 13 Punkten in den letzten fünf Bundesliga-Partien an – ligaweit nur der FC Bayern holte im gleichen Zeitraum ebenso viele Zähler. Bemerkenswert: In diesen fünf Begegnungen kassierten die Fohlen lediglich ein Gegentor und spielten zuletzt dreimal in Folge zu Null. Eine vierte Weiße Weste in Serie würde den Vereinsrekord einstellen. Verzichten muss Polanski allerdings auf Rechtsverteidiger Joe Scally; nach seiner fünften Gelben Karte ist er gesperrt. Ohne den US-Amerikaner verbucht Gladbach bislang nur 1,0 Punkte pro Spiel und schluckt im Schnitt 2,1 Gegentreffer.

Wolfsburger Zwischenbilanz und frischer Wind durch Schwegler

Die „Wölfe“ beendeten ihre Serie von vier sieglosen Spielen jüngst mit einem 3:1 gegen Union Berlin. Gelingt nun ein weiterer Dreier, wäre es der erste Doppel-Erfolg innerhalb einer Saison seit Januar – damals wurde Gladbach 5:1 besiegt. Abseits des Rasens sorgt die Verpflichtung von Pirmin Schwegler als neuem Sportdirektor für Schlagzeilen: Der 38-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt und soll die sportliche Leitung langfristig neu strukturieren. Auf dem Platz bleibt jedoch ein Manko bestehen: Wolfsburg ließ in Führung liegend bereits 86 gegnerische Abschlüsse und verspielte zwölf Punkte – jeweils negativer Ligahöchstwert.

Statistik, Schlüsselduelle und historische Daten

Historisch gesehen liegt Wolfsburg im direkten Vergleich vorn: 24 Bundesliga-Siege gegen Gladbach bedeuten Vereinsrekord für die Niedersachsen, die mit 48 Prozent gegen keinen aktuellen Bundesligisten eine höhere Erfolgsquote besitzen. Bei den Top-Scorern treffen zwei Fixpunkte ihrer Teams aufeinander: Gladbachs Haris Tabakovic war an 56 Prozent aller Borussia-Tore beteiligt (7 Treffer, zwei Assists), Wolfsburgs Mohammed Amoura an 41 Prozent (5 Treffer, zwei Assists). Taktisch interessant: 41,2 Prozent der Gladbacher Abschlüsse entstehen über die rechte Seite – genau dort, wo Wolfsburg in dieser Saison 44,2 Prozent aller gegnerischen Schussvorlagen zulässt.

