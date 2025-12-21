Bundesliga heute: Heidenheim - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Sonntag, 21. Dezember 2025, steigt um 17:30 Uhr das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim 1846 und dem FC Bayern München in der Voith-Arena. Bei den Gastgebern steht weiterhin Vereinsikone Frank Schmidt an der Seitenlinie, während die Gäste mit Vincent Kompany einen der spannendsten jungen Trainer der Liga aufbieten. Heidenheim geht nach zuletzt acht Punkten aus fünf Heimspielen mit Selbstvertrauen in die Partie, die Bayern reisen dagegen mit der makellosen Bilanz von 15 Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Niederlage im Kalenderjahr 2025 an die Brenz.
Bundesliga heute: Heidenheim gegen Bayern
Heidenheim - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: -
- Livestream: DAZN
- Liveticker: SPORT1
Historisch dominiert der Rekordmeister dieses Duell: In bislang vier Bundesliga-Begegnungen holte der 1. FC Heidenheim nur einen Dreier – beim spektakulären 3:2-Heimsieg im April 2024. Kein anderer aktueller Bundesligist beschert den Münchnern einen so hohen Torschnitt wie der FCH (3,5 Treffer pro Spiel), allerdings kassieren die Bayern gegen keinen Gegner im Oberhaus auch so viele Gegentore (1,75). Heidenheim verlor lediglich eines der letzten fünf Heimspiele, was dem Aufsteiger zusätzlichen Rückenwind verleiht.
Kane vor historischem Meilenstein – Bayerns Offensive stellt Rekord auf
Mit 51 Treffern nach 14 Spieltagen liefern die Münchner die torhungrigste Offensive der Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt und übertreffen ihren Expected-Goals-Wert um satte +11,0. Harry Kane benötigt nur noch eine direkte Torbeteiligung, um als schnellster Spieler seit Beginn der Datenerfassung 2004/05 die 100-Marke zu knacken (der bestehende Bestwert von Arjen Robben liegt bei 119 Spielen). Verzichten muss Kompany allerdings auf den gelbgesperrten Konrad Laimer, Bayerns Zweikampf- und Vorlagen-Leader im Mittelfeld. Zudem offenbarte der FCB mit bereits sieben Gegentoren nach ruhenden Bällen eine gewisse Anfälligkeit bei Standards – eine Chance für Heidenheim, das ligaweit erst ein solches Gegentor schluckte.
Heidenheims Joker-Qualitäten und Rückenwind aus der Frauen-Abteilung
Während der FCH nach wie vor die geteilte schwächste Offensive der Liga stellt (13 Saisontore) und seinen xG-Wert um 4,6 unterbietet, sorgt besonders Stefan Schimmer für Gefahr: Der Angreifer kommt bereits auf fünf Scorerpunkte als Einwechselspieler und könnte als zweiter Profi nach Jonas Kamper in vier BL-Partien in Serie als Joker treffen. Die Münchner reisen ihrerseits mit breiter Brust an: Nicht nur die Herren glänzen mit 38 Punkten aus 14 Spielen, auch die FCB-Frauen schickten unter Trainer José Barcala jüngst eine deutliche Kampfansage an Europa. Durch das 3:0 über Valerenga sicherten sie sich direkt das Champions-League-Viertelfinale – ein Erfolg, der das Selbstbewusstsein an der Säbener Straße zusätzlich stärkt.
