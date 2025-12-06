Bundesliga heute: Heidenheim - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 6. Dezember 2025 (Anstoß 15:30 Uhr im LIVETICKER), empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 den Sport-Club Freiburg in der Voith-Arena. In bislang sechs Pflichtspielen gegen die Breisgauer gelang den Ostwürttembergern erst ein Sieg – ein 3:2-Heimerfolg im Dezember 2023. Seither setzte es jedoch drei Niederlagen, die letzten beiden ohne eigenen Treffer (0:3, 0:1).

Trainer Frank Schmidt trifft somit erneut auf seinen Freiburger Kollegen Julian Schuster, der im September 2024 mit einem 3:0 in Heidenheim den bis dato letzten Auswärts-Doppelpack von Vincenzo Grifo bejubelte.

Heidenheim - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der Aufsteiger beendete jüngst mit dem 2:1 bei Union Berlin eine Serie von sechs sieglosen Bundesliga-Partien und befreite sich damit von Rang 17 auf Platz 16.

Entscheidenden Anteil hat Einwechselspieler Stefan Schimmer: Der 29-Jährige erzielte an den vergangenen fünf Spieltagen drei Jokertore und teilt sich damit ligaweit die Führung in dieser Kategorie.

Trotz des Befreiungsschlags bleiben Schwachstellen offensichtlich: Mit im Schnitt nur 10,3 Torschussversuchen pro Spiel stellt Heidenheim gemeinsam mit St. Pauli die geringste Offensivpower der Liga.

Freiburgs Trends, Rekorde und die Nachwirkung des Mainz-Kantersiegs

Der SC Freiburg verlor nur zwei seiner letzten zehn Bundesliga-Begegnungen und präsentierte sich beim 4:0 gegen Mainz überaus effizient – ein Ergebnis, das wenige Tage später zur Trennung der Rheinhessen von Trainer Bo Henriksen führte.

Offensiv sticht Vincenzo Grifo heraus, der mit seinem 69. Bundesligator nun zusammen mit Nils Petersen Liga-Rekordtorschütze des Klubs ist. Hinter Grifo drängt Youngster Johan Manzambi: Der 20-Jährige traf erstmals in zwei Ligaspielen hintereinander.

Auswärts jedoch wartet Freiburg seit vier Partien auf einen Sieg, erzielte dabei lediglich zwei Tore und musste unter Schuster erst einmal zuvor eine längere Fremdserie ohne Dreier hinnehmen.

Standards, Defensivkennzahlen und Personelles vor dem Anpfiff

Besondere Aufmerksamkeit gilt den ruhenden Bällen: Freiburg traf bereits sechs Mal nach Ecken – Ligaspitze – während Heidenheim als eines von nur zwei Teams (neben Stuttgart) noch kein Eckball-Gegentor schluckte.

Die Breisgauer stellten gegen Mainz zudem einen Saisonbestwert auf, indem sie nur einen gegnerischen Torschuss zuließen und zum vierten Mal ohne Gegentreffer blieben.

Schuster setzte unter der Woche im Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt auf Ersatztorwart Florian Müller und plant für die Liga die Rückkehr von Stammkeeper Noah Atubolu.

Frank Schmidt kann seinerseits personell nahezu aus dem Vollen schöpfen und setzt erneut auf die Heimstärke der Voith-Arena, wo seine Elf den bislang einzigen Sieg gegen Freiburg feierte.

