Bundesliga heute: Hoffenheim - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Drei Heimsiege in Serie unter Christian Ilzer haben die TSG Hoffenheim pünktlich zum 15. Spieltag in einen Lauf gebracht, den es im Kraichgau zuletzt vor mehr als zwei Jahren gab. In der PreZero Arena liegt Hoffenheims Siegquote gegen den Hamburger SV sogar bei 60 Prozent – höher ist sie im Oberhaus gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten. Dem Aufsteiger dagegen liegt das Reisen bislang gar nicht: Mit lediglich zwei Zählern (2 Remis, vier Niederlagen) führt der HSV die Auswärtstabelle von unten an und ist ligaweit das einzige Team ohne Auswärtssieg. Trotzdem kommt Hamburg mit Rückenwind an: Unter Merlin Polzin gelangen zuletzt erstmals in dieser Saison zwei Bundesliga-Erfolge nacheinander, beide allerdings im heimischen Volksparkstadion.

179 Pressingsequenzen und ein ligaweit führender PPDA-Wert von 9,7 kennzeichnen Hoffenheims aggressives Anlaufverhalten – eine Herangehensweise, die zuletzt sogar BVB-Profi Julian Brandt kritisierte, weil sein Team sich „sehr an die TSG anpassen“ musste. Der HSV lässt dem Gegner dagegen deutlich mehr Zeit am Ball (106 Pressingsequenzen, Rang 17) und vertraut stärker auf Umschaltsituationen. Spannend wird, wie die Norddeutschen diese unterschiedlichen Spielstile zusammenbringen, zumal sie auswärts bisher kein einziges Mal in Führung liegend Punkte abgaben, aber in der Fremde auch noch nie drei Zähler einfahren konnten.

Ausfälle und Rückkehrer: Bernardo und Remberg fehlen, Poulsen rückt in den Fokus

Bei Hoffenheim muss Ilzer umdisponieren: Bernardo sitzt nach seiner fünften Gelben Karte aus, womit der bisherige Dauerbrenner (13 Startelfeinsätze, 967 Ballaktionen) erstmals in dieser Saison fehlt. Auf Hamburger Seite wird Nicolai Remberg gesperrt – der Mittelfeldmotor stand bislang in jeder Bundesliga-Minute auf dem Platz und führt teamintern die Laufdistanz an (146,8 km). Dafür ist Kapitän Yussuf Poulsen nach seinem späten Derby-Tor gegen Werder Bremen wieder eine Option für die Startelf. Gegen die TSG traf der Däne in seiner Karriere bereits viermal – nur gegen Mainz und Hertha war er erfolgreicher.

Historie und Nebenkriegsschauplätze: Zahlen sprechen für Hoffenheim, HSV setzt auf Emotionen

Sechs Mal blieb Hoffenheim zu Hause gegen den HSV ohne Gegentreffer – ebenfalls Vereinsbestwert gegen einen aktuellen Bundesligisten. Allerdings verlor die TSG drei ihrer letzten vier Partien gegen Aufsteiger und könnte erstmals überhaupt drei solcher Duelle hintereinander abgeben. Hamburg wiederum gewann am vergangenen Spieltag erstmals seit 2018 ein Bundesligaspiel nach Rückstand; ein Signal, das Trainer Polzin und die Fans gleichermaßen euphorisierte. Während die Kraichgauer also auf ihre beeindruckende Heimserie bauen, reist der HSV mit frischem Selbstvertrauen an, nachdem die Frauenmannschaft nach einem 1:4 gegen Köln in Schlagzeilen geraten war und zusätzliche Motivation von der Profi-Elf erhofft.

