Bundesliga heute: HSV - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Hamburger SV empfängt am Samstag (20.12.2025, 15:30 Uhr) die Gäste von Eintracht Frankfurt im Volksparkstadion – mit einer langen Durststrecke im Gepäck. Seit nunmehr zwölf Bundesliga-Partien warten die Norddeutschen auf einen Sieg gegen die Hessen, die seit Januar 2011 ungeschlagen gegen den HSV sind (fünf Remis, sieben Niederlagen für Hamburg).

Dennoch schöpfen die Hanseaten Hoffnung aus ihrer starken Bilanz vor heimischer Kulisse: Alle vier Erfolge in dieser Saison feierte die Elf von Trainer Merlin Polzin im eigenen Stadion, wo sie mit 13 Punkten aus sieben Spielen ihre beste Heim-Ausbeute seit der Saison 2010/11 vorweisen kann.

HSV - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Personell muss Eintracht-Coach Dino Toppmöller in Hamburg auf seinen Dauerbrenner Arthur Theate verzichten. Der belgische Innenverteidiger, bislang ohne verpasste Minute in dieser Spielzeit und mit 455 Pässen in der gegnerischen Hälfte teamintern führend, fehlt gelbgesperrt.

Beim HSV kann Polzin erneut auf den breitesten Kader der Liga zurückgreifen: Bereits 26 verschiedene Spieler kamen beim Aufsteiger in dieser Saison zum Einsatz – ein geteilter Spitzenwert im Oberhaus.

HSV mit schwacher Chancenverwertung

Mit 186 Torschüssen hat Hamburg zwar sieben Abschlüsse mehr abgefeuert als die SGE (179), doch mit lediglich acht Prozent verfügt der HSV über die schwächste Chancenverwertung der Liga. Frankfurt dagegen verwertet starke 16 Prozent seiner Möglichkeiten – nur Bayern ist effizienter.

Die Hessen trafen zudem schon fünfmal per Kopf (Ligabestwert), während Hamburg lediglich einen Kopfballtreffer verbuchte. Auffällig: 73 Prozent der HSV-Tore (11 von 15) fallen nach der Pause, und Frankfurt kassierte ligaweit die meisten Gegentreffer im zweiten Durchgang (18). Allerdings stellt die Eintracht mit 20 Gegentoren die schwächste Auswärtsdefensive, bringt dank 17 Auswärtstoren aber zugleich die zweitbeste Offensivkraft hinter den Bayern mit.

Wird Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.