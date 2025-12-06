Bundesliga heute: Köln - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (06.12.2025, 15:30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der 1. FC Köln den FC St. Pauli im RheinEnergieStadion – und die Zahlen sprechen für die Gastgeber: Mit im Schnitt 2,6 Treffern pro Heimspiel liegt der Aufsteiger ligaweit nur hinter dem FC Bayern, in den letzten beiden Partien vor eigenem Publikum netzte das Team von Lukas Kwasniok jeweils mindestens dreimal.

Der Coach forderte im kicker-Interview „keine Tabus“ und ein höheres „Entwicklungstempo“, verwies dabei auf Vorbilder wie Freiburg oder Bodö/Glimt. Die Zusammenarbeit mit Sportchef Thomas Kessler bezeichnet der 44-Jährige als „perfektes Match“, denn der FC habe „bis dato ein gutes Bild abgegeben“ und rangiert mit 15 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Köln - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trotz neun Bundesliga-Niederlagen in Serie sorgten die Kiezkicker unter Trainer Alexander Blessin jüngst für ein Ausrufezeichen: Beim 2:1 in Mönchengladbach zog St. Pauli ins DFB-Pokal-Viertelfinale ein.

Matchwinner Martijn Kaars erzielte sein erstes Pflichtspieltor für die Hamburger und nahm stolz die „Man of the Match“-Trophäe mit nach Hause. Die Pokal-Euphorie soll nun in den Liga-Alltag übertragen werden, in dem St. Pauli mit sieben Punkten aus zwölf Spielen seine geteilt schwächste Bundesliga-Bilanz aufweist.

Blessin setzt dabei weiterhin auf Torjäger Andréas Hountondji, der vier der bislang zehn Saisontore markierte.

Historie und Schlüsselspieler: Kölner Serie hält seit 2017

Der 1. FC Köln ist seit sechs Pflichtspielen gegen St. Pauli ungeschlagen und gewann die letzten fünf Duelle allesamt – zuletzt im Februar 2019 mit 4:1. Aufseiten der Rheinländer sorgt Shootingstar Saïd El Mala für Schlagzeilen: Mit seinem fünften Bundesliga-Treffer wurde er zum drittjüngsten FC-Spieler mit dieser Marke.

Bei den Gästen ragt Hountondji heraus, dessen 40-Prozent-Anteil an allen St. Pauli-Tor­­en in der Liga nur von Haris Tabakovic (Gladbach) übertroffen wird. Kölns aktuelle Mini-Durststrecke von drei sieglosen Bundesligapartien (ein Remis, zwei Niederlagen) endete zuletzt ausgerechnet gegen einen Hamburger Klub, als der HSV 4:1 besiegt wurde.

Standards, Joker und späte Treffer prägen beide Teams

Standardsituationen spielen eine zentrale Rolle: Köln kassierte bereits zwölf Gegentore nach ruhenden Bällen – Ligahöchstwert – darunter sechs nach Ecken.

Genau dort liegt St. Paulis Stärke, alle Pokal-Treffer in dieser Saison fielen nach Eckbällen. Während die Domstädter in der Schlussviertelstunde ligaweit auf Platz zwei liegen (elf Tore) und mit 13 Scorerpunkten von Einwechselspielern unerreicht sind, rangiert St. Pauli beim Joker-Beitrag auf dem vorletzten Platz (eine Torbeteiligung).

Die Frage, ob Kölns Bank erneut sticht oder St. Paulis Standardstärke zuschlägt, bestimmt das taktische Bild für den Samstagnachmittag.

Wird 1. FC Köln gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.