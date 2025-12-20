Bundesliga heute: Köln - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (20.12.2025, 15:30 Uhr) kreuzen sich die Wege des 1. FC Köln und des 1. FC Union Berlin im RheinEnergieStadion. Für Union-Coach Steffen Baumgart bedeutet die Partie eine emotionale Rückkehr: Zwischen 2021 und 2023 betreute er den FC in 98 Pflichtspielen, letztmals exakt vor zwei Jahren.

Damals verlor Köln unter seiner Regie 0:2 an der Alten Försterei. Nun trifft Baumgart erstmals als Gasttrainer in Müngersdorf auf seinen früheren Klub, den mittlerweile Lukas Kwasniok anleitet.

Köln - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der Effzeh geht mit fünf sieglosen Bundesliga-Spielen (2 Remis, drei Niederlagen) in Folge und als Schlusslicht der „Formtabelle“ in das Duell. Seit dem 4:1 über den HSV Anfang November rutschte die Mannschaft ab und bekam das Stimmungsbarometer der Stadt zu spüren – inklusive erster „Kwasniok raus“-Rufe.

Im Fokus steht weiterhin Supertalent Said El Mala, der nach seinem kometenhaften Start und der Nationalmannschaftseinladung als Hoffnungsträger gilt, zugleich aber laut Vereinsumfeld „Gift für die Kölner Seele“ sein könne, weil die Erwartungen kaum zu erfüllen sind.

Union statistisch im Vorteil: Heimtorquote hält Köln im Spiel

Historisch betrachtet liegt der Vorteil klar bei den Köpenickern: Köln gewann nur eines der bisherigen zehn Bundesliga-Duelle mit Union (2 Unentschieden, sieben Niederlagen), den 3:2-Heimsieg der Saison 2023/24. Mit einer Niederlagenquote von 70 % hat der FC gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten eine schlechtere Bilanz.

Dennoch gibt es Hoffnung: In dieser Saison erzielte Köln zu Hause durchschnittlich 2,6 Treffer pro Spiel – nur Bayern und Leipzig sind offensiv stärker.

Auffällig bleibt allerdings die Schwäche bei ruhenden Bällen: 13 Gegentore nach Standards, davon sieben nach Ecken, sind Ligahöchstwert, und in jedem der letzten vier Spiele schlug ein Standard zum Nachteil der Rheinländer zu. Zudem hat der FC in neun Samstagsauftritten noch keinen Sieg (4 Remis, fünf Niederlagen) eingefahren.

Union schwächelt gegen Aufsteiger

Union Berlin wiederum ist seit drei Spielen gegen Aufsteiger sieglos (ein Remis, zwei Niederlagen) und blieb dabei dreimal ohne Tor – die längste aktuelle Serie dieser Art in der Bundesliga. Hoffnung macht der Köpenicker Bankeffekt: Beim jüngsten Ligaspiel steuerten die Joker Tim Skarke (Tor) und Christopher Trimmel (Assist) zwei Scorerpunkte bei – mehr als in den 13 Partien zuvor zusammen.

Kreativschaltstelle Andrej Ilic steht bereits bei sechs Assists; in Unions Bundesliga-Historie lieferten nur Sheraldo Becker (2022/23) und Trimmel (2019/20, 2020/21) mehr Vorlagen in einer Saison.

Wird 1. FC Köln gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.