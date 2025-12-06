Bundesliga heute: Leipzig - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 15:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig geht mit beeindruckenden 26 Punkten aus den ersten zwölf Partien und fünf Heimsiegen aus fünf Heimspielen in die Begegnung gegen Eintracht Frankfurt. Die Sachsen haben damit ihre drittbeste Bundesliga-Bilanz zu diesem Zeitpunkt eingestellt – nur 2016/17 und 2020/21 waren sie noch einen Tick stärker.

Trainer Ole Werner kann sich vor allem auf die Defensive verlassen: Seit dem 2. Spieltag ließ kein Team weniger Gegentore zu (7) und ebenso häufig zu Null spielen nur Dortmund und Leipzig (je 6-mal).

Leipzig - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Dino Toppmöller reist allerdings mit einer Serie von vier ungeschlagenen Bundesliga-Auswärtsspielen (zwei Siege, zwei Remis) an – länger hielt eine solche Serie unter dem aktuellen Coach noch nie.

Bemerkenswert ist zudem die Vielfalt im Angriff: Mit Michy Batshuayi traf zuletzt bereits der zwölfte unterschiedliche Frankfurter in dieser Saison, ligaweit gibt es nur zwei Teams mit genauso vielen verschiedenen Torschützen (Bayern, Augsburg).

In den drei bisherigen Samstagabend-Topspielen der Eintracht fielen insgesamt 20 Tore (10:10), was einen Rekordtortschnitt von 6,7 Treffern pro Partie bedeutet.

Aktuelle Personal-News bei beiden Klubs

Leipzig muss weiterhin auf Nationalspieler Ridle Baku verzichten, der wegen einer Syndesmosenverletzung noch drei bis vier Wochen ausfällt; Johan Bakayoko steht nach muskulären Problemen zumindest wieder im erweiterten Kader.

Unter der Woche zog das Werner-Team nach einem 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg ins DFB-Pokal-Viertelfinale ein, wobei die Partie von den tragischen Tod eines Gästefans überschattet wurde.

Frankfurt nutzte die Woche zur Regeneration – im internationalen Fokus steht momentan eher das Champions-League-Duell beim FC Barcelona, wo Barça auf den verletzten Ex-Leipziger Dani Olmo verzichten muss.

Historie in der Red Bull Arena und statistische Besonderheiten

Eintracht Frankfurt gewann nur eines von neun Bundesliga-Auswärtsspielen in Leipzig (drei Remis, fünf Niederlagen) und erzielte dabei nie mehr als ein Tor pro Partie – der Torschnitt von 0,67 Treffern ist der schlechteste der Hessen bei einem Bundesligagegner mit mindestens fünf Duellen.

RB dagegen ist in Heimspielen ohne Punktverlust und kassierte in der Schlussviertelstunde ligaweit die wenigsten Gegentore (2), während Frankfurt in den letzten 15 Minuten die meisten Treffer hinnehmen musste (9).

Früh kann es ebenfalls brenzlig werden: Leipzig traf bereits fünfmal in der Anfangsviertelstunde, Frankfurt kassierte in diesem Abschnitt fünf Gegentreffer. Ein Akteur mit positiven Erinnerungen ist jedoch Ansgar Knauff – drei seiner vier Scorerpunkte gegen Leipzig sammelte er in der Vorsaison, darunter ein Doppelpack beim 4:0-Heimsieg.

Wird RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.