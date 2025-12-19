Bundesliga heute: Leipzig - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 15:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (20.12.2025, 18:30 Uhr) stehen sich RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen in der Red Bull Arena gegenüber. In der vergangenen Saison sammelte Leipzig vier Punkte aus den direkten Duellen, zuvor hatte dreimal in Serie die Werkself gesiegt. In den letzten vier Aufeinandertreffen fielen satte 19 Tore – beide Teams trafen dabei jeweils doppelt.

RB Leipzig hat in dieser Bundesliga-Spielzeit alle sechs Heimpartien gewonnen und könnte mit einem siebten Erfolg den Vereinsrekord einstellen. Besonders in den Topspielen am Samstagabend präsentiert sich Werner-Elf bislang makellos (zwei Siege 2025/26).

Klubchef Oliver Mintzlaff adelte den neuen Trainer jüngst in der Sport Bild: „Ole Werner macht es mit seiner ruhigen, unaufgeregten Art sehr gut.“ Verzichten muss Leipzig allerdings auf Dribbelkünstler Yan Diomande, der zum Afrika-Cup reist.

Leverkusen schwankt auswärts: Terrier mit Tor des Jahres im Rücken

Leverkusen reist mit zwei Niederlagen aus den jüngsten drei Auswärtsspielen an, nachdem zuvor ein historischer Lauf von 37 ungeschlagenen Bundesliga-Partien in der Fremde geendet war. Personell fehlen Jarell Quansah gelbgesperrt sowie Edmond Tapsoba, Ibrahim Maza, Eliesse Ben Seghir und Christian Kofane, die allesamt beim Afrika-Cup weilen.

Dafür sorgt Martin Terrier nach seinem spektakulären Skorpion-Kick im Derby gegen Köln weiterhin für Gesprächsstoff; Kapitän Robert Andrich brachte gar den Puskas-Award ins Spiel. Hjulmand kann außerdem auf die kreative Ader von Aleix Garcia bauen, der mit vier Assists bereits seine Vorjahresmarke eingestellt hat.

Leverkusen und Leipzig von Beginn an gefährlich

Mit jeweils sechs Treffern in der Anfangsviertelstunde teilen sich Leipzig und Leverkusen den Ligabestwert, wobei die Werner-Elf als einziges Team noch kein frühes Gegentor kassierte. Insgesamt liegen beide Offensivreihen nur hinter dem FC Bayern: Leverkusen bei 30, Leipzig bei 29 Toren.

Bei ruhenden Bällen treffen Extreme aufeinander: Leipzig ließ erst zwei Gegentreffer nach Standards zu (Ligabestwert), während die Werkself mit zehn Standardtoren Platz zwei hinter den Münchnern belegt. Im dritten Topspiel-Auftritt der Saison will Leverkusen seine Bilanz aufpolieren, Leipzig wiederum könnte erstmals vier Samstagabend-Heimsiege in Folge verbuchen.

Wird RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.