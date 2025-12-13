Bundesliga heute: Leverkusen - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.12.2025 • 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen empfängt den 1. FC Köln am 13. Dezember 2025 um 18:30 Uhr zum Bundesliga-Topspiel in der BayArena. Die Werkself, die von Trainer Kasper Hjulmand wieder persönlich betreut wird, weist in diesem Jahrtausend eine Siegquote von 61 Prozent gegen die Domstädter auf und hat die letzten drei Pflichtduelle (zweimal Bundesliga, einmal DFB-Pokal) allesamt für sich entschieden. Für Leverkusens Schlussmann Mark Flekken ist es nach seiner Champions-League-Premiere gegen Newcastle United zudem das erste rheinische Derby; der Keeper hatte dort den Elfmeter zum 1:1 verursacht und die Verantwortung öffentlich übernommen.

In der Bundesliga verlor Bayer zuletzt in Augsburg seine vierte Partie der Saison – bereits eine mehr als in den beiden Vorspielzeiten zusammen. Zum ersten Mal seit Februar 2023 kassierte die Werkself zwei Niederlagen in Serie, mehr Pleiten am Stück gab es zuletzt im August 2022 (drei). Dennoch bleibt Leverkusen das drittgefährlichste Team nach ruhenden Bällen: Neun Standardtore bedeuten ligaweit Rang drei hinter dem FC Bayern (12) und dem SC Freiburg (10). Auffällig: Gegen Aufsteiger ist Bayer seit 23 Spielen fast unbesiegbar (nur eine Niederlage), aktuell läuft eine Serie von 16 Partien ohne Pleite (zwölf Siege, vier Remis) – Vereinsrekord.

Kölner Serie ohne Sieg und die Hoffnung auf Teenager El Mala

Der 1. FC Köln reist erstmals in dieser Bundesliga-Saison mit vier sieglosen Partien am Stück (zwei Remis, zwei Niederlagen) an und hat nach zwei Auftaktsiegen nur noch zwei seiner folgenden elf Ligaspiele gewonnen. Hoffnungsträger bleibt Saïd El Mala: Der 19-Jährige hat bereits sechs Saisontore erzielt, mehr Treffer mit diesem Alter schaffte für Köln nur Lukas Podolski. El Mala führt ligaweit sowohl bei Dribblings (8,3) als auch bei Strafraumaktionen (9,6) pro 90 Minuten. Vereinsintern sorgt außerdem die Frauen-Abteilung für positive Schlagzeilen: Stürmerin Sandra Jessen erzielte jüngst einen Dreierpack beim 4:1-Erfolg in Hamburg – ein Erfolgserlebnis, das auch in Kölns Klubumfeld wahrgenommen wird.

Statistische Brennpunkte: Zweikämpfe, Samstagabend-Bilanz und Führungen

Beide Teams lassen den Gegner häufig gewähren: Leverkusen (84) und Köln (88) bestreiten in dieser Saison die wenigsten Zweikämpfe pro Partie, wobei die Werkself mit 54,0 Prozent die beste Zweikampfquote der Liga aufweist, Köln rangiert mit 51,6 Prozent auf Platz sechs. Auffällig ist die schwache Samstagabend-Bilanz beider Klubs: Leverkusen (zwei) und Köln (vier) verloren sämtliche Topspiele dieser Saison. Der Effzeh verspielte zudem bereits zehn Punkte nach Führungen – nur Wolfsburg (zwölf) mehr –, während Bayer alle vier Spiele nach Rückstand verlor. Bei Standards klafft eine Lücke: Köln traf erst dreimal nach ruhendem Ball und kassierte ligaweit die meisten Gegentreffer nach Standards (zwölf), wohingegen Leverkusen hier zu den Top-Drei gehört.

