Bundesliga heute: Mainz - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.12.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (21.12.2025, 15:30 Uhr) den FC St. Pauli in der MEWA Arena empfängt, weckt das bei den Rheinhessen beste Erinnerungen: Alle vier bisherigen Bundesliga-Duelle mit den Kiezkickern entschieden die Mainzer für sich, zuletzt in der Saison 2024/25 sogar zweimal ohne Gegentor. Für St. Pauli bedeutet die Paarung umgekehrt die höchste Niederlagenquote gegen ein einziges Team. Die Gastgeber von Trainer Urs Fischer wissen also, dass gerade dieser Gegner ihre Serie positiver Momentaufnahmen fortsetzen kann.

Mainz - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

Trotz der starken Bilanz gegen die Hamburger steckt Mainz tief im Tabellenkeller: Sieben Punkte nach 14 Partien markieren die zweitschwächste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Zudem wartet die Elf seit zwölf Ligaspielen zuhause auf einen Sieg – ein laufender Vereinsnegativrekord, den zuletzt ebenfalls St. Pauli unterbrochen hatte (2:0 im Februar). Abseits des Rasens beschäftigt der Klub weiterhin der Fall Anwar El Ghazi, in dem Mainz nach der abgelehnten Berufung eine Beschwerde beim Bundesarbeitsgericht eingereicht hat.

St. Pauli unter Blessin mit neuem Schwung, aber auswärtsschwach

Alexander Blessin reist mit einer Mannschaft an, die am vergangenen Spieltag den ersten Ligaerfolg seit Mitte September feierte und damit eine Serie von zehn sieglosen Partien beendete. Wettbewerbsübergreifend sind die Kiezkicker nun drei Pflichtspiele ungeschlagen (2 Siege, ein Remis). Auswärts allerdings blieb St. Pauli seit dem Derby-Triumph beim HSV am 2. Spieltag ohne Dreier, holte in sechs Gastspielen nur einen Punkt und erzielte magere drei Tore. Eine zusätzliche Hypothek ist der Platzverweis für Dauerbrenner Eric Smith, der in Mainz fehlen wird; mit 854 gespielten Pässen setzte er bislang die meisten Ballkontakte im Team.

Defensive Pressingwerte und Offensivflaute prägen das Duell

Beide Klubs teilen ein zentrales Problem: Mit jeweils 13 Saisontoren stellen Mainz und St. Pauli zusammen mit Heidenheim die schwächste Offensive der Liga und geben auch die wenigsten Abschlüsse ab. Pressingtechnisch liegen Welten zwischen den Teams: Mainz zwingt den Gegner im Schnitt nach 11,8 Pässen zu einer Aktion und rangiert damit ligaweit unter den Top 4, während St. Pauli mit einem PPDA-Wert von 17,4 das höchste Pressing-Allowing der Bundesliga verzeichnet. Personell setzt Mainz weiter auf Stabilität, St. Pauli hofft offensiv auf Martijn Kaars, der jüngst seinen ersten Bundesliga-Doppelpack schnürte und in den letzten drei Pflichtspielen vier Scorerpunkte sammelte.

