Bundesliga heute: Nordderby HSV - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.12.2025 • 12:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Erstmals seit Februar 2018 steigt am Sonntag (Anstoß 15:30 Uhr im LIVETICKER) wieder ein Bundesliga-Nordderby zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen – das 109. Duell beider Klubs im Oberhaus.

Im Volksparkstadion wartet der HSV seit vier Bundesligapartien auf einen Derby-Sieg (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen), während die Bremer ihrerseits seit 1379 Tagen auf ein Pflichtspiel gegen den Erzrivalen gewartet haben – die längste Derby-Pause seit Gründung der Bundesliga. Heimvorteil könnte ein Thema werden: Hamburg holte alle drei bisherigen Saisonsiege im eigenen Stadion und steht mit zehn Punkten aus sechs Heimauftritten so gut da wie letztmals 2010/11.

HSV - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Merlin Polzin muss seine Startelf umbauen, weil Top-Talent Alexander Røssing-Lelesiit nach seiner Gelb-Roten Karte vom Stuttgart-Spiel fehlt – es ist bereits der fünfte Platzverweis für die Rothosen in dieser Spielzeit, Ligahöchstwert.

Unter der Woche verdaute der HSV mit einem 2:4 im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel ein bitteres Aus im DFB-Pokal hinnehmen. Trotz des Dramas bestätigte Hamburg zuletzt in der Liga seine Heimstärke: Beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart erzielte Fabio Vieira nach 93:23 Minuten den spätesten HSV-Siegtreffer seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05.

Offensiv bleibt allerdings die Chancenverwertung ein Problem – lediglich sieben Prozent der 160 Abschlüsse landeten im Netz, Tiefstwert im Oberhaus.

Werder Bremen: Steffens Statistik, Auswärtsprobleme und Stark-Sperre

Gegenüber steht Horst Steffen, der seit Sommer 2025 an der Weser das Sagen hat. Als Spieler blieb Steffen in zwölf Partien ohne eigenes Tor gegen den HSV und sammelte in fünf Gastauftritten im Volksparkstadion nur einen Zähler (ein Remis, vier Niederlagen).

Sein aktuelles Team verlor zwar nur eins der vergangenen sieben Bundesligaspiele (drei Siege, drei Unentschieden), ist auswärts aber seit vier Partien sieglos (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen); der einzige Auswärtsdreier dieser Saison datiert vom 4:0 in Gladbach am dritten Spieltag.

In Leipzig setzte es zuletzt ein 0:2, dabei fehlte bereits Innenverteidiger Niklas Stark, der auch in Hamburg nach Gelb-Rot gesperrt ist. Bremen bleibt dennoch gegen Aufsteiger seit Februar 2024 ungeschlagen (diei Siege, drei Remis) und kommt ligaweit auf starke sechs Tore in der Schlussviertelstunde.

Schlüsselduelle und Zahlen: Kopfballduelle, Standardschwäche und späte Tore

Beide Teams stecken voller interessanter Statistiken: Hamburgs Luka Vuskovic führt die Liga bei Luftduellen mit 81 Prozent Erfolgsquote an, dicht gefolgt von Bremens Amos Pieper (74 Prozent), der gleichzeitig die beste Gesamt-Zweikampfquote aller Feldspieler mit mindestens 50 Duellen stellt.

Während Werder mit 188 zugelassenen Schüssen einen der höchsten Werte der Liga verbucht (nur Heidenheim liegt darüber), hakt es beim HSV vor allem bei ruhenden Bällen – lediglich zwei Standardtreffer, kein einziges Tor nach einer Ecke.

Umgekehrt ist Bremen besonders in der Schlussphase gefährlich, Hamburg dagegen traf erst zweimal nach der 75. Minute. Diese Kontraste könnten im ausverkauften Volksparkstadion entscheidend werden, wenn das Nordderby nach fast vier Jahren Pause sein Comeback feiert.

Wird Hamburger SV gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.