Bundesliga heute: St. Pauli - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC St. Pauli empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion.

Der FC St. Pauli verlor nur eins der letzten neun Pflichtspiele gegen den 1. FC Heidenheim (sechs Siege, zwei Remis) und blieb in vier der vergangenen fünf direkten Duelle sogar ohne Gegentreffer. Die jüngste Niederlage gegen den FCH datiert allerdings ausgerechnet vom letzten Aufeinandertreffen am Millerntor: Zum Bundesliga-Auftakt 2024/25 unterlagen die Hamburger dem Klub von der Ostalb mit 0:2.

St. Pauli - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin beendete zwar beim 1:1 in Köln eine Serie von neun Bundesliga-Pleiten in Folge, wartet jedoch weiterhin seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg. Mit acht Punkten aus 13 Partien spielt St. Pauli seine zweitschwächste Bundesliga-Saison, nur 2001/02 war die Ausbeute geringer (sieben Zähler). Im heimischen Millerntor-Stadion setzte es zuletzt vier Niederlagen nacheinander, in den jüngsten drei blieb der Aufsteiger sogar torlos – eine derart lange Heimflaute ohne eigenes Tor gab es im Oberhaus zuvor noch nie.

Heidenheim mit neuem Selbstvertrauen

Frank Schmidt führte den 1. FC Heidenheim zuletzt zu zwei Siegen in Serie – 2:1 bei Union Berlin und 2:1 gegen den SC Freiburg – womit die Schwaben an den letzten beiden Spieltagen mehr Punkte holten (sechs) als an den ersten elf Runden zusammen (fünf). Dabei drehte der FCH beide Partien nach Rückstand; drei Liga­spiele in Folge nach Rückstand gewann zuletzt nur Bayern München zum Jahreswechsel 2020/21. Stefan Schimmer bestätigt seine Joker-Qualitäten: Vier Einwechseltreffer bedeuten ligaweite Bestmarke in dieser Saison.

Zahlen, die das Duell prägen

Heidenheim steht vor dem 100. Bundesliga-Tor der Vereinsgeschichte (aktuell 99), hat jedoch mit 140 Torschüssen die wenigsten Abschlüsse aller Teams abgegeben und nur zwölf Treffer erzielt – in dieser Saison weniger nur St. Pauli und Mainz (je elf). Beide Klubs halten defensiv die Schadensbegrenzung bei Standards: Jeweils nur vier Gegentore resultierten aus ruhenden Bällen, ligaweit unterbietet das nur RB Leipzig (zwei). Ein Zu-Null-Spiel gelang beiden Teams seit Langem nicht mehr – Heidenheim wartet seit 14, St. Pauli seit elf Partien auf eine Weiße Weste, länger nur Mainz (24). In der Schlussphase gilt besondere Wachsamkeit: Drei der letzten vier Heidenheimer Tore fielen ab der 90. Minute, St. Pauli traf in Köln erstmals in dieser Saison so spät.

