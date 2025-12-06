Bundesliga heute: Stuttgart - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 12:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (15:30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München in der ausverkauften MHPArena. Es ist das erste Bundesliga-Aufeinandertreffen der beiden Klubs seit dem spektakulären 3:1-Heimerfolg der Schwaben im Mai 2024 – dem einzigen Stuttgarter Sieg in den vergangenen 16 Pflichtspielen zu Hause gegen den Rekordmeister.

Sebastian Hoeneß, der seinen VfB erstmals seit 1992/93 mit fünf Heimsiegen in eine Saison geführt hat, trifft dabei an der Seitenlinie auf Bayerns Coach Vincent Kompany, dessen Team nach zwölf Spieltagen mit 34 Punkten die geteilte Bestmarke der Bundesliga-Historie eingestellt hat.

Stuttgart - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Deniz Undav hat in der Liga zuletzt sechs VfB-Treffer in Serie erzielt und damit den Klubrekord von Jürgen Klinsmann aus dem Jahr 1986 überboten.

Wettbewerbsübergreifend war der Nationalstürmer im November an neun Toren beteiligt (sieben Treffer, zwei Assists) – ligaweit unerreicht. Im Pokal-Achtelfinale in Bochum legte Undav sofort nach und traf nur zwei Minuten nach der durch Pyrotechnik bedingten Unterbrechung zum 2:0-Endstand.

Kapitän Atakan Karazor erinnerte dort an das kuriose Eigentor-und-Platzverweis-Doppel von Philipp Strompf und berichtete von dessen Entschuldigung in der VfL-Kabine – ein Thema, das in Stuttgart noch für Gesprächsstoff sorgt.

Bayerns Offensivmaschinerie um Kane und Díaz auf Rekordkurs

Der FC Bayern hat in jedem der vergangenen 20 Bundesliga-Spiele mindestens doppelt getroffen und mit 44 Toren nach zwölf Spieltagen den besten Wert der Ligageschichte aufgestellt.

Harry Kane führt die Scorerliste mit 17 direkten Torbeteiligungen an, während Neuzugang Luis Díaz bereits sieben Treffer und fünf Vorlagen liefert und damit seinen Bestwert aus Liverpool-Zeiten überboten hat.

Nach dem 3:2-Pokal-Sieg bei Union Berlin lobte Kane den „Charakter“ der Mannschaft, während Union-Kapitän Rani Khedira den Münchnern provokantes Zeitspiel vorwarf – ein Vorwurf, den Kompany gelassen konterte.

Ballbesitz-Schwergewichte treffen aufeinander

Mit durchschnittlich 67 Prozent Ballbesitz und 714 Pässen pro Partie führt der FC Bayern diese Bundesliga-Statistiken souverän an; der VfB liegt mit 59 Prozent und 540 Pässen jeweils auf Rang drei.

Beide Teams haben in allen zwölf Saisonspielen getroffen – eine Serie, die ligaweit nur Dortmund ebenfalls vorweisen kann. Während Stuttgart zuletzt erstmals unter Hoeneß zwei Ligapartien in Folge sieglos blieb und dabei jeweils mindestens zwei Gegentore kassierte, reist Bayern mit der Erfahrung von 71 Siegen aus 112 Bundesliga-Duellen gegen den VfB an.

