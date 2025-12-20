Bundesliga heute: Stuttgart - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 12:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 20.12.2025 um 15:30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart von Trainer Sebastian Hoeneß die TSG Hoffenheim und Coach Christian Ilzer in der MHPArena. Die jüngste Bilanz spricht leicht für die Gäste: Hoffenheim verlor nur eine der vergangenen sieben Bundesliga-Partien gegen den VfB – das Heimspiel 2023/24 (0:3).

In Stuttgart blieb die TSG in den letzten drei Gastauftritten ungeschlagen (ein Sieg, zwei Unentschieden), nachdem zuvor vier der fünf Duelle im Schwabenland verloren gingen.

Torhüter Oliver Baumann stellte bei seinem letzten Auswärtseinsatz mit seiner 190. Bundesliga-Niederlage den Negativrekord von Eike Immel ein und steht bei 792 Gegentreffern – vier weniger als Dieter Burdenski (Platz zwei der ewigen Liste).

Stuttgart - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Nach 14 Spieltagen rangiert Stuttgart bei 25 Punkten – nur in der Vizemeistersaison 2023/24 (31) und der Meisterspielzeit 2006/07 (27) war die Zwischenbilanz besser. Hoffenheim übertrifft diese Marke sogar knapp mit 26 Zählern und spielt damit seine erfolgreichste Hinrunde seit neun Jahren.

Fünf Siege aus den letzten sieben Ligapartien (1 U, ein N) dokumentieren die Kraichgauer Aufwärtsentwicklung, während der VfB parallel schon zehn Zähler nach Rückstand sammelte – ligaweiter Bestwert, den nur Hoffenheim teilt.

In der Auswärtstabelle liegt die TSG mit 14 Punkten aus sieben Partien auf Rang drei hinter Bayern und Dortmund.

VfB vs. TSG: Pressing-Intensität trifft auf Rotations-Rekord

Die Begegnung verspricht ein Duell zweier Pressing-Mannschaften: Hoffenheim führt die Liga mit 193 Pressing-Sequenzen an, Stuttgart folgt mit 183.

Bei den Startaufstellungen gehen beide Trainer allerdings unterschiedliche Wege. Der VfB rotierte bereits 60-mal – Ligahöchstwert vor dem FC Bayern (46) – und setzte 24 verschiedene Spieler ein. Die TSG kommt auf nur 18 Wechsel und damit die zweitgeringste Rotation der Bundesliga, hat mit 23 Akteuren aber nahezu denselben Spielerkreis genutzt.

Undav und Leveling in Topform

Seit Anfang November sammelte Stuttgarts Deniz Undav zwölf Scorerpunkte (neun Tore, drei Assists) – ligaweit überboten nur Harry Kane mehr Treffer. Teamkollege Jamie Leweling war zuletzt erstmals an drei Bundesliga-Toren direkt beteiligt und hat jetzt schon so viele Vorlagen wie in seinen ersten beiden VfB-Saisons zusammen.

Wird VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.