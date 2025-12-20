Bundesliga heute: Wolfsburg - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 12:28 Uhr VfL Wolfsburg empfängt heute Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 20. Dezember 2025, empfängt der VfL Wolfsburg den Sport-Club Freiburg um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. Die Wölfe von Trainer Daniel Bauer wollen ihre jüngste Mini-Serie von zwei Ligaerfolgen ausbauen – eine solche Doppelpack-Bilanz gelang zuvor letztmals im November/Dezember 2024.

Freiburg-Coach Julian Schuster reist mit einer ordentlichen Historie an: Die Breisgauer gewannen drei der vergangenen vier Bundesliga-Gastspiele in Wolfsburg und verbuchten insgesamt acht Auswärtssiege beim VfL – gegen keinen anderen Bundesligisten sind es mehr.

Wolfsburg - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Wolfsburg erzielte in den letzten beiden Bundesligapartien jeweils mindestens drei Treffer – zum ersten Mal 2025 gelang das in zwei Ligaspielen nacheinander. Patrick Wimmer war dabei in Hochform, traf erstmals in zwei Begegnungen hintereinander und steht bei drei Dezembertoren. Nur Harry Kane traf im laufenden Monat öfter.

Trotz der verbesserten Offensive wartet Wolfsburg seit 13 Heimspielen auf eine Weiße Weste und holte 2025 ligaweit die wenigsten Heimpunkte (13, exklusive Auf- und Absteiger).

Freiburgs Zahlen: Auswärtsflaute, aber gefährliche Standards

Der SC Freiburg steckt mit nur zwei Siegen aus den letzten zehn Ligapartien (5 Remis, drei Niederlagen) in seiner schwächsten Bundesligasaison seit 2018/19 zum gleichen Zeitpunkt fest. Auswärts warten die Breisgauer seit fünf Spielen auf einen Dreier (2 Remis, drei Niederlagen).

Gefahr geht dennoch von ruhenden Bällen aus: Mit zehn Standardtoren – sechs davon nach Ecken, Ligahöchstwert – liegt Freiburg in dieser Wertung nur knapp hinter dem FC Bayern.

Gleichzeitig bringt das Team eine starke Zweikampfbilanz mit: 53 Prozent gewonnene Duelle bedeuten ligaweit Platz zwei; Wolfsburg weist mit 47 Prozent die schwächste Quote auf.

Wolfsburg vs. Freiburg: Personalien und statistische Schlüsselfaktoren

Der VfL rüstet bereits für die Zukunft auf: Am 1. Januar 2026 stößt der 1,94 Meter große brasilianische Innenverteidiger Cleiton von Flamengo zu den Niedersachsen und unterschreibt bis 2030. Gegen Freiburg muss sich Wolfsburgs Defensive jedoch zunächst ohne den Neuzugang gegen die Standardstärke der Gäste behaupten, nachdem drei der letzten fünf Gegentore per ruhendem Ball fielen.

Umgekehrt liegt ein Fokus auf Patrick Wimmer, der mit einem Treffer seinen persönlichen BL-Saisonrekord (vier Tore) einstellen kann. Endet Wolfsburgs 15-monatige Heim-Gegentorserie oder baut Freiburg seine Bilanz als Wolfsburg-Schreck weiter aus? Die Antwort erhalten wir nach dem Schlusspfiff.

Wird VfL Wolfsburg gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.