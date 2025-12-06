Bundesliga heute: Wolfsburg - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 12:30 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der VfL Wolfsburg heute (Anstoß 15:30 Uhr im LIVETICKER) in der Volkswagen Arena den 1. FC Union Berlin empfängt, spricht die Statistik klar für die Hausherren: In sechs Bundesliga-Heimspielen gegen die Eisernen holte der VfL satte 16 von 18 möglichen Punkten (fünf Siege, ein Remis).

Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten haben die Niedersachsen eine bessere Heimbilanz – 2,67 Punkte pro Partie sind ligaweit ein Spitzenwert. Das soll auch am 06.12.2025 Bestand haben, obwohl die Wölfe seit 14 Liga-Heimspielen ohne Sieg sind und damit einen Vereinsnegativrekord einstellen.

Sportlich steckt Wolfsburg in der schwierigsten Startphase seiner Bundesliga-Geschichte: Nur ein Sieg aus den vergangenen elf Spielen und erst neun Punkte nach zwölf Partien bedeuten Tiefstwert für die Grün-Weißen. Trainer Daniel Bauer muss zudem ohne den Rückenwind einer Erfolgsgeschichte in der Volkswagen Arena arbeiten – vier Heimniederlagen in Serie egalisieren bereits die Negativmarke aus dem Herbst 2016.

Abseits des Rasens hat sich der Klub neu aufgestellt: Ab 1. Januar 2026 nimmt Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume im Aufsichtsrat Platz, während Rekordkeeper Diego Benaglio ins Präsidium aufrückt.

Parallel sucht der Verein weiter vergeblich einen Nachfolger für Ex-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz; nach Absagen von Andreas Schicker und Hannover-Boss Marcus Mann gab es zuletzt auch Gerüchte um Johannes Spors (Southampton) und Nils-Ole Book (SV Elversberg).

Jubiläum für Union-Coach Baumgart

Für Union-Coach Steffen Baumgart ist das Gastspiel in Wolfsburg sein 150. Bundesliga-Spiel als Trainer – und ausgerechnet im Stadion, in dem er Ende der 1990er selbst fünf BL-Tore für den VfL erzielte. Bemerkenswert: Als Trainer hat Baumgart in Wolfsburg noch nie verloren (zwei Siege, ein Remis mit Paderborn und Köln).

Seine Mannschaft reist mit gemischten Gefühlen an: In der Liga gab es zuletzt ein 1:0 in St. Pauli, doch im DFB-Pokal-Achtelfinale unterlagen die Berliner dem FC Bayern trotz zweier verwandelter Elfmeter von Leopold Querfeld mit 2:3. Auffällig bleibt Unions Stil: Mit durchschnittlich 34 Prozent Ballbesitz stellen die Köpenicker das passivste Team der Top-5-Ligen Europas.

Schlüsselzahlen und Personal: Späte Gegentore, Khedira gesperrt, viele offene Fragen

Beide Teams suchen nach Stabilität in der Schlussphase: Wolfsburg kassierte bereits vier Gegentore ab der 90. Minute – Ligahöchstwert. Union blieb zwar nach Rückständen stets punktlos (fünf Niederlagen), verlor gegen Heidenheim aber erstmals trotz eigener Führung.

Besonders schmerzhaft für die Gäste: Mittelfeldanker Rani Khedira fehlt gelbgesperrt; ohne ihn sammelte Union seit 2021 im Schnitt nur 0,6 Punkte bei 2,2 Gegentoren pro Partie.

Auf Wolfsburger Seite fällt auf, dass Daniel Bauer in dieser Saison schon 26 Spieler einsetzte – Bundesliga-Bestwert – während Union mit lediglich 19 Akteuren und nur fünf verschiedenen Torschützen auskommt. Wie sich diese kontrastreichen Bilanzen heute in der Volkswagen Arena niederschlagen, bleibt abzuwarten.

Wird VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.