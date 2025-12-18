Bundesliga: Nächster Poulsen-Schock für den HSV

SID 18.12.2025 • 15:36 Uhr Yussuf Poulsen droht der nächste lange Ausfall. Der Däne ist weiterhin vom Pech verfolgt.

Der Hamburger SV muss bis auf Weiteres auf seinen Kapitän Yussuf Poulsen verzichten. Wie Trainer Merlin Polzin am Donnerstag mitteilte, zog sich der Däne im Training eine Verletzung zu. Für Poulsen ist es in einer schwierigen Hinrunde der nächste Rückschlag.

„Er wird nicht für das Wochenende zur Verfügung stehen und auch die ein oder andere Woche im Januar ausfallen. Er ist umgeknickt, nichts Muskuläres. Wir warten noch die genauen Untersuchungen ab, aber kein schöner Moment für ihn und für uns“, sagte Polzin im Vorfeld der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Auch Dompé fällt erneut aus

Zudem muss der Trainer neben einigen Langzeitverletzten gegen die Hessen auch auf Flügelstürmer Jean-Luc Dompé (Achillessehnenprobleme) verzichten. Der Franzose war bereits bei der 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim ausgefallen. Auch die erkrankten Fábio Vieira und Guilherme Ramos drohen auszufallen, berichtete Polzin.