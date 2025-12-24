Bundesliga: Sky-Expertin übernimmt neuen Trainerjob

SPORT1 24.12.2025 • 11:36 Uhr Julia Simic verlässt Eintracht Frankfurt und heuert bei einer Nationalmannschaft an.

Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Julia Simic wird Co-Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft. Dies bestätigte die Nati ebenso wie die Frankfurter Eintracht, wo die 36-Jährige zuletzt gearbeitet hatte.

Bei den Hessen war Simic, die beim TV-Sender Sky zudem als Expertin an der Seite von Lothar Matthäus tätig ist, als Cheftrainerin der U20-Frauen angestellt. Zuvor arbeitete sie auch als Co-Trainerin der ersten Mannschaft.

Simic trifft auf deutsche Torhüterin

„Julia verfügt über große internationale Erfahrung und ein modernes Verständnis des Spiels. Sie wird unserem Team sportlich wie menschlich sehr guttun, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die nächsten Schritte zu gehen“, sagt der Schweizer Nationaltrainer Rafel Navarro in einer Mitteilung.