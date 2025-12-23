Bundesliga: Überraschende Baum-Wende

Felix Kunkel 23.12.2025 • 16:18 Uhr Der FC Augsburg setzt bis zum Saisonende auf Manuel Baum. Ursprünglich sollte der 46-Jährige nur bis Weihnachten als Trainer fungieren.

Überraschung beim FC Augsburg: Manuel Baum bleibt bis zum Saisonende Cheftrainer des Bundesligisten. Das gab der Klub am Dienstagnachmittag bekannt.

Ursprünglich war der 46-Jährige nach dem Aus von Sandro Wagner als Interimstrainer eingesprungen und sollte lediglich die drei Spiele bis Weihnachten verantworten.

Nun haben sich beide Seiten „nach guten Gesprächen in den vergangenen Tagen“ darauf geeinigt, dass Baum vorerst nicht in seine Rolle als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation zurückkehrt, sondern bis Sommer an der Seitenlinie stehen wird. Anschließend soll er aber wieder seine Funktionärsrolle ausüben.

Baum bleibt FCA-Coach: „Genau der richtige Trainer“

„Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist. Er genießt unser volles Vertrauen und wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen“, erklärte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Mit Baum fuhr der FCA in den drei Spielen nach der Trennung von Wagner vier Punkte ein und kassierte nur ein Gegentor.

„Ich freue mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können“, betonte Baum. Schon von 2016 bis 2019 hatte er als Cheftrainer in Augsburg gearbeitet.