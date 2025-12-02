BVB: Rätsel um Süle

Manfred Sedlbauer 02.12.2025 • 15:38 Uhr BVB-Star Niklas Süle fällt weiterhin aus. Die Verletzung des Innenverteidigers wirft Fragen auf. Der Zeitpunkt seines erneuten Ausfalls ist denkbar ungünstig.

Mickrige 189 Minuten stehen für Niklas Süle in der bisherigen Saison zu Buche – aufgeteilt auf jeweils einen Einsatz in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League.

Auch das kommende BVB-Spiel am Dienstagabend gegen Leverkusen (21 Uhr im LIVETICKER) wird der Innenverteidiger verpassen. Noch immer stand Süle nicht mit der Mannschaft auf dem Platz.

Auch wenn der Verein grundsätzlich keine genauen Angaben zu Verletzungen macht, seine Zehen-Probleme werfen Fragen auf. „Ich bin kein Arzt. Ich kann nur das weitergeben, was man mir zuträgt“, ließ Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Bayer 04 Leverkusen durchblicken.

BVB-Rätsel: Süle-Verletzung wirft Fragen auf

Gerade die Dauer von Süles Abwesenheit kommt überraschend. Mit so einer langen Ausfallzeit rechnete wohl niemand im Verein.

Vor knapp fünf Wochen hatte sich der Verteidiger die Verletzung beim Pokal-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt (4:2 i. E.) zugezogen. „Der Einzige, der ein bisschen Probleme hat, ist Niki. Er hat einen dicken Zeh. Ansonsten sind alle so weit wohlauf“, erklärte Kovac damals noch nach der Partie. So richtig besorgniserregend klang diese Aussage zunächst nicht.

Vor knapp zwei Wochen meinte der BVB-Trainer dann zum Thema Süle: „Wenn du als Fußballer nicht in deinen Schuh reinkommst, dann kannst du deinen Job nicht ausüben.“

Immerhin das ist dem 30-Jährigen wieder möglich. Doch noch immer kommt eine Einheit mit dem Team nicht in Frage:„Er macht jetzt seine Übungen auf dem Platz mit unserem Reha-Trainer. Also er macht da schon Fortschritte.“

Wann kann Süle wieder für Borussia Dortmund spielen?

Fünf Spiele stehen für den BVB in diesem Jahr noch auf dem Programm: Das Pokalspiel gegen Leverkusen, Champions League gegen Bodö/Glimt und drei Partien in der Liga.

Die Dortmunder rechnen nach SPORT1-Infos noch in diesem Jahr mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ob es dann für Spielminuten reicht, ist offen. Das hat vor allem mit seinem Trainingsrückstand zu tun.

„Er ist jetzt vier Wochen weg, Er muss dort auch noch das ein oder andere nachholen. Und er hat auch noch nicht mit der Mannschaft mittrainiert, sodass er weiterhin noch keine Alternative ist“, sagte Kovac.

Immer wieder Rückschlage für Ex-Bayern-Star Süle

Immer wieder werfen Süle Verletzungen zurück. In der vergangenen Saison war es wiederholt das Syndesmoseband, zu Beginn dieser Spielzeit musste er bereits mit muskulären Problemen kürzertreten. Und nun der erneute Ausfall.

Für Süle kommt die Verletzung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Eigentlich wollte er sich in diesem Jahr für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages empfehlen. Weil er Spitzenverdiener im Team ist, wäre dieses Vorhaben ohnehin nur mit Gehalts-Kürzungen möglich. Doch jetzt ist die Frage, ob er überhaupt bleiben kann. Aktuelle Tendenz: Eher nicht.

WM-Traum so gut wie abgehakt

Erschwerend kommt hinzu, dass seine Defensiv-Kollegen allesamt ordentliche Leistungen zeigen. Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton gelten als gesetzt, genauso wie Ramy Bensebaini, wenn er fit ist. Auch Aaron Anselmino meldete zuletzt dauerhafte Startelf-Ansprüche an.

Selbst die Weltmeisterschaft galt bei Süle vor dem Saisonstart noch als großes Ziel. Doch ob für den 49-maligen deutschen Nationalspieler in seiner Karriere überhaupt noch ein Einsatz im DFB-Trikot dazukommt, ist fraglich.

Sein letzter Einsatz für die deutsche Auswahl liegt bereits über zwei Jahre zurück (damals Mitte Oktober beim 2:2 gegen Mexiko).