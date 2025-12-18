BVB-Trainer Kovac muss Abwehr umbauen – Süle “eine Alternative”

Waldemar Anton und Aaron Anselmino fallen auch gegen Mönchengladbach verletzt aus. Zudem ist Ramy Bensebaini beim Afrika-Cup.

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund muss zum Jahresabschluss in der Defensive improvisieren. Die Innenverteidiger Waldemar Anton und Aaron Anselmino fallen auch am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach wegen Oberschenkelproblemen aus, zudem fehlt der Algerier Ramy Bensebaini, der am Afrika-Cup teilnimmt. Gesperrt ist außerdem Mittelfeldspieler Jobe Bellingham nach seiner Roten Karten beim 1:1 beim SC Freiburg.

Somit könnte Niklas Süle sein Comeback in der BVB-Abwehr geben. “Er war länger verletzt, als wir es uns vorgestellt haben”, gab Kovac am Donnerstag zu. Der 30-Jährige, der nach seiner Zehenverletzung in Freiburg zu einem ersten Kurzeinsatz kam, sei “eine Alternative”.

Kovac will “das Jahr mit einem Sieg beenden”. Denn die aufgekommene Unruhe rund um den Klub kann er nicht nachvollziehen. “Ich glaube schon, dass wir eine richtig gute Entwicklung genommen haben, uns als Mannschaft stabilisiert haben und im Vergleich zum letzten Jahr sehr viel besser da stehen.”