BVB: Wo spielt Schlotterbeck nächste Saison? Frage der Woche zum SPORT1-Doppelpass
Wo spielt Schlotterbeck nächste Saison?
BVB-Star Nico Schlotterbeck sorgt mit einer Abrechnung für Wirbel. Steht er jetzt vor dem Abschied? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1-Doppelpass?
SPORT1
13.12.2025 • 22:21 Uhr
