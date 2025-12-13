Newsticker
BVB: Wo spielt Schlotterbeck nächste Saison? Frage der Woche zum SPORT1-Doppelpass

Wo spielt Schlotterbeck nächste Saison?

BVB-Star Nico Schlotterbeck sorgt mit einer Abrechnung für Wirbel. Steht er jetzt vor dem Abschied? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum SPORT1-Doppelpass?
Mit seinen deutlichen Worten nach dem vergangenen Champions-League-Spiel sorgte Nico Schlotterbeck für ein großes Medienecho. Sein Trainer Niko Kovac äußerte sich nun dazu und ordnete die Aussagen seines Abwehrchefs ein.
SPORT1
