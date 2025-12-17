Dreesen lobt Musiala: "Gehört etwas dazu"

SID 17.12.2025 • 11:37 Uhr Musiala steht vor seiner Rückkehr beim FC Bayern, Vereinsboss Dreesen blickt dem sich anbahnenden Konkurrenzkampf gelassen entgegen.

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat Jamal Musiala angesichts dessen bevorstehender Rückkehr für sein Durchhaltevermögen gelobt. „Er hat eine schwere Zeit hinter sich gebracht. Es gehört schon etwas dazu, sich so lange immer wieder zu motivieren“, sagte Dreesen am Mittwoch bei einem Termin in Unterhaching.

Musiala, der sich im Juli bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen hatte und seitdem ausgefallen war, war am Dienstag ins Mannschaftstraining der Münchner zurückgekehrt. Im neuen Jahr soll der 22-Jährige sein Comeback geben, zuletzt hatte sich der 17 Jahre alte Lennart Karl auf Musialas Position im offensiven Mittelfeld zum Stammspieler entwickelt.

Karl habe sich „in einer herausragenden Art und Weise in diese Mannschaft gespielt“, lobte Dreesen. Sorgen um einen harten Konkurrenzkampf in der Offensive des Rekordmeisters macht sich der Bayern-Boss aber nicht. Dieser „hilft normalerweise immer die Leistung insgesamt zu steigern“, sagte der 58-Jährige: „Ich bin mir sicher, dass der Coach die richtigen Rezepte finden wird.“