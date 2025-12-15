Eberl bei Upamecano "sehr zuversichtlich"

SID 15.12.2025 • 05:21 Uhr Der Münchner Sportvorstand nennt die Vertragsverlängerung mit dem Abwehrchef einen "großen Wunsch".

Sportvorstand Max Eberl von Bayern München ist in Sachen Vertragsverlängerung mit Abwehrchef Dayot Upamecano weiter optimistisch. „Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich“, sagte Eberl nach dem 2:2 (1:1) im Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05, „das habe ich ja auch schon öfters gesagt.“

Es sei der „große Wunsch“ der Verantwortlichen, das auslaufende Arbeitspapier des französischen Nationalspielers auszudehnen, ergänzte Eberl und betonte: „Was jetzt immer wieder irgendwie um uns herum kreist - er habe abgesagt, es gab ein Ultimatum - das ist alles Quatsch. Wir reden sehr gut.“

Einen Durchbruch gab es aber offenbar noch nicht. Aber: „Dieses Nadelöhr wird kleiner“, sagte Eberl, „und dann muss er durchs Nadelöhr durch - nicht dran vorbei.“ Ob es klappt? „Das schafft er schon“, sagte Eberl und schmunzelte, „der ist sehr filigran.“

Aber klappt es auch noch vor dem Jahreswechsel? „Ich weiß nicht, was hinter den einzelnen Türchen im Adventskalender - 15, 16, 17, 18, 19, 20 - noch kommt“, meinte Eberl und grinste. Ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen noch 2025 „wäre wünschenswert, aber das kann ich nicht versprechen“, ergänzte er, ein Drama wäre eine Vertagung auf 2026 aber für die Bayern nicht.