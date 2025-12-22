Eberl sieht "Lust und Gier" bei den Bayern

SID 22.12.2025 • 05:31 Uhr Der Rekordmeister geht mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund ins Jahr 2026 - und ist laut Sportvorstand Eberl noch nicht satt.

Nach dem gelungenen Abschluss eines höchst erfolgreichen Jahres blickt Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl zuversichtlich auf 2026. "Wenn es darum geht, im März, April, Mai, wollen wir dabei sein. Wir haben diese Lust und diese Gier", sagte Eberl im Anschluss an das souveräne 4:0 (2:0) beim 1. FC Heidenheim.

Die Bayern haben sich nach 15 Partien ein Polster von neun Punkten auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund erspielt. "Die ganze Hinserie war von uns superprofessionell", sagte Eberl. Der Sieg in Heidenheim, der trotz zahlreicher Ausfälle eindrucksvoll gelang, sei "eine Abrundung einer herausragenden ersten Halbserie."

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany habe "viele Rekorde gebrochen" und "sehr, sehr gute Spiele" gezeigt. Es hätte nur "wenige Spiele, die wir glücklich gewonnen haben", gegeben. "Wenn man sich etwas zu Weihnachten gewünscht hätte, dann wär es das", betonte der Sportvorstand: "Aber es ist ja erst Weihnachten."