Eintracht Frankfurt macht Talent Neuendorff zum Profi

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Nachwuchstalent Nilo Neuendorff mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 18-Jährige spielt bereits seit 2021 für die Hessen, in der laufenden Saison ist er bislang Teil des U21-Kaders. Für die deutsche U19-Nationalmannschaft kam der Linksverteidiger bislang zu drei Einsätzen.