El Mala: Podolski-Vergleiche "eine Auszeichnung"

SID 04.12.2025 • 05:44 Uhr Den Vergleich mit „Prinz Poldi“ nimmt Said El Mala äußerlich ebenso gelassen auf wie den Hype um seine Person.

Vergleiche mit großen Namen können zur Last werden - Bundesliga-Shootingtar Said El Mala stören die Parallelen, die von Fans und Medien zu Kölns Fußball-Ikone und Rio-Weltmeister Lukas Podolski gezogen werden, aber offenbar gar nicht. „Das ist eine Auszeichnung, mit Poldi verglichen zu werden“, sagte der Angreifer des 1. FC Köln bei einer Medienrunde am Trainingsgelände: „Mich nervt es nicht.“

Er „habe natürlich schon einen anderen Spielstil“, erklärte El Mala: „Aber wenn die Leute das so sagen, dann lasse ich das so stehen.“

Das gesteigerte Interesse an seiner Person wurde indes auch bei der Medienrunde mit ihm wieder augenscheinlich. „Wie die Geier, wie im Zoo“, rief Kölns Trainer Lukas Kwasniok mit einem Lachen, als er an seinem Rede und Antwort stehenden Schützling vorbeiging.

Trotz Hype: El Mala bleibt gelassen

Trotz des Rummels um seine Person bleibt El Mala jedoch zumindest äußerlich gelassen. „Ich wurde so erzogen, dass ich mir jetzt nichts darauf einbilde“, sagte der 19-Jährige, der am Samstag beim 1:1 bei Werder Bremen bereits seinen fünften Saisontreffer erzielt hatte: „Es ist schön, es ist jetzt anders als vorher. Man wird mehr erkannt und alles, aber ich bleibe normal wie immer und versuche, weiterzumachen.“