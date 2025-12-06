Erster Sieg für Bauer: Wolfsburg bezwingt Union

SID 06.12.2025 • 17:34 Uhr Dem VfL Wolfsburg gelingt gegen Union Berlin ein wichtiger Schritt aus der Krise.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den so ersehnten Befreiungsschlag in der aktuellen Krise gefeiert. Gegen Union Berlin gewannen die nach harten Wochen teils glänzend aufspielenden Wölfe am Samstag verdient mit 3:1 (2:0) und bescherten Interimstrainer Daniel Bauer seinen ersten Sieg. Durch den Erfolg distanzierte sich der VfL vorerst ein Stück von der Abstiegszone.

Patrick Wimmer (10.), Mohamed Amoura (30.) und Lovro Majer (59.) trafen für die Wolfsburger, die zuletzt viermal in Serie sieglos geblieben waren und in 13 Ligaspielen ohnehin erst dreimal gewonnen haben. Stanley Nsoki (68.) war für die Berliner erfolgreich, Leopold Querfeld scheiterte dazu mit einem Foulelfmeter an Kamil Grabara (90.+1). Für Union ist es nach dem Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Bayern München am vergangenen Mittwoch (2:3) die dritte Pflichtspielniederlage nacheinander.

Mit seinem ersten Triumph in seiner dritten Partie in Verantwortung sammelte Wolfsburgs eigentlicher U19-Coach Bauer Argumente für einen permanenten Verbleib in der Chefrolle. Nach der Trennung von Bauers Vorgänger Paul Simonis und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in der jüngsten Länderspielpause im November sucht der VfL nach Dauerlösungen auf beiden Positionen.

Im Vergleich zum 1:1 bei Eintracht Frankfurt in der Vorwoche setzte Bauer auf die gleiche Startelf – und das Vertrauen zahlte sich aus. Nach mauen Anfangsminuten ließ Wimmer seine Klasse aufblitzen, als er mit Tempo in den Strafraum zog und flach links unten einschoss. Während Union kaum gefährlich wurde, legte Wolfsburg nach. Nach einer tollen Kombination fand Sael Kumbedi in der Mitte Amoura, der den Ball in den Winkel jagte.

Erst jetzt kamen die Gäste zwingender vor das Wolfsburger Tor. Kurz vor der Pause hatte Unions Verteidiger Querfeld (39.) die doppelte Chance auf den Anschlusstreffer. Seinen ersten Kopfball parierte VfL-Torwart Kamil Grabara, bei der folgenden Ecke setzte der Österreicher den zweiten an die Querlatte. In der Nachspielzeit kratzte Grabara einen Kopfball von Janik Haberer (45.+3) aus der Ecke.