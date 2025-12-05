HSV-Coach reagiert auf Fake-Plakate

SID 05.12.2025 • 14:42 Uhr Sowohl der Hamburger Coach Merlin Polzin als auch sein Gegenüber Horst Steffen hoffen auf ein friedliches Traditionsduell.

Trainer Merlin Polzin (35) vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat gelassen auf vor dem Nordderby in der Hansestadt aufgeklebte Fake-Plakate mit seinem Foto und gefälschten Zitaten reagiert.

Der „eine oder andere Bremer“ mache eben „gerne mal einen Ausflug nach Hamburg“, sagte Polzin vor dem Duell mit Werder am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER), schließlich sei die Stadt ja auch „die schönste in Deutschland. Und wenn das Ganze humorvoll abläuft, dann sind wir dafür auch immer offen beziehungsweise nehmen das dann auch mit einem Schmunzeln wahr.“

Damit spielte Polzin auf Plakate an, die vor dem Traditionsduell offenbar von Werder-Fans in Hamburg verteilt wurden. Der HSV-Coach ist darauf abgebildet, zudem wird ihm ein nie gesagtes Zitat zugeschrieben.

Hoffnung auf friedliches Nordderby zwischen HSV und Bremen

Wie Werder-Trainer Horst Steffen (56) hofft auch Polzin auf ein friedliches Derby im Volkspark. Die Rivalität der beiden Klubs und Städte solle rein „sportlich“ ausgetragen werden, sagte Polzin.