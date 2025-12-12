FC Bayern: Auch Kompanys Trainerteam verlängert

SID 12.12.2025 • 14:47 Uhr Auch die drei Assistenten des Belgiers sowie Torwarttrainer Rechner unterschreiben bis 2029.

Vincent Kompany kann nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern weiter auf sein eingespieltes Trainerteam zählen. Wie die Münchner am Freitag bekannt gaben, gelten nun auch die Vereinbarungen mit den Assistenten René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie mit Torwarttrainer Michael Rechner bis zum 30. Juni 2029.