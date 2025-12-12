Newsticker
FC Bayern: Auch Kompanys Trainerteam verlängert

Auch die drei Assistenten des Belgiers sowie Torwarttrainer Rechner unterschreiben bis 2029.
Vincent Kompany (m.) mit seinem Trainerteam.
© FC Bayern München/SID
SID
Auch die drei Assistenten des Belgiers sowie Torwarttrainer Rechner unterschreiben bis 2029.

Vincent Kompany kann nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern weiter auf sein eingespieltes Trainerteam zählen. Wie die Münchner am Freitag bekannt gaben, gelten nun auch die Vereinbarungen mit den Assistenten René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie mit Torwarttrainer Michael Rechner bis zum 30. Juni 2029.

Der Vertrag mit Kompany war bereits im Oktober vorzeitig ausgeweitet worden. „Wir freuen uns, dass wir auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten“, sagte Sportvorstand Max Eberl, „mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen.“

