FC Bayern: Darum fehlt Hoeneß gegen den VfB Stuttgart im Stadion

Bei der Bundesliga-Partie am Samstag zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern (15.30 Uhr im LIVETICKER) fehlt Uli Hoeneß und verpasst damit das Familien-Duell mit Neffe Sebastian Hoeneß auf der Trainerbank der Schwaben.
Hintergrund ist folgender: Bayerns Ehrenpräsident reist nach Berlin zur Spenden-Gala „Ein Herz für Kinder“.
Der ehemalige Bayern-Boss engagiert sich schon länger für wohltätige Zwecke – unter anderem für die Dominik-Brunner-Stiftung, die sich für Zivilcourage einsetzt.
Hoeneß spendete außerdem für eine Knochenmarktransplantation in der Ukraine und er half Bedürftigen aus eigener Tasche. Dafür wurde ihm auch schon die Bayerische Staatsmedaille verliehen.