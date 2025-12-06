FC Bayern: Darum fehlt Hoeneß gegen den VfB Stuttgart im Stadion

Daniel Höhn 06.12.2025 • 15:12 Uhr Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist nicht beim Südschlager seines FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Er hat am Abend einen anderen Termin.

Bei der Bundesliga-Partie am Samstag zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern (15.30 Uhr im LIVETICKER) fehlt Uli Hoeneß und verpasst damit das Familien-Duell mit Neffe Sebastian Hoeneß auf der Trainerbank der Schwaben.

Hintergrund ist folgender: Bayerns Ehrenpräsident reist nach Berlin zur Spenden-Gala „Ein Herz für Kinder“.

Warum Hoeneß nicht beim Duell VfB Stuttgart - FC Bayern

Der ehemalige Bayern-Boss engagiert sich schon länger für wohltätige Zwecke – unter anderem für die Dominik-Brunner-Stiftung, die sich für Zivilcourage einsetzt.