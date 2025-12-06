Newsticker
FC Bayern: Darum fehlt Hoeneß gegen den VfB Stuttgart im Stadion

Darum fehlt Hoeneß in Stuttgart

Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist nicht beim Südschlager seines FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Er hat am Abend einen anderen Termin.
Daniel Höhn
Bei der Bundesliga-Partie am Samstag zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern (15.30 Uhr im LIVETICKER) fehlt Uli Hoeneß und verpasst damit das Familien-Duell mit Neffe Sebastian Hoeneß auf der Trainerbank der Schwaben.

Hintergrund ist folgender: Bayerns Ehrenpräsident reist nach Berlin zur Spenden-Gala „Ein Herz für Kinder“.

Warum Hoeneß nicht beim Duell VfB Stuttgart - FC Bayern

Der ehemalige Bayern-Boss engagiert sich schon länger für wohltätige Zwecke – unter anderem für die Dominik-Brunner-Stiftung, die sich für Zivilcourage einsetzt.

Hoeneß spendete außerdem für eine Knochenmarktransplantation in der Ukraine und er half Bedürftigen aus eigener Tasche. Dafür wurde ihm auch schon die Bayerische Staatsmedaille verliehen.

