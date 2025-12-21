FC Bayern: Drei Youngster erstmals im Kader

Christopher Mallmann 21.12.2025 • 17:13 Uhr Auf der Bank des FC Bayern sitzen beim 1. FC Heidenheim zahlreiche Youngster. Drei von ihnen feiern ihr Kader-Debüt.

Drei Youngster des FC Bayern feiern beim Liga-Auswärtsspiel in Heidenheim (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) ihr Kader-Debüt für die Profis des deutschen Rekordmeisters.

Sowohl Felipe Chávez (18 Jahre), Deniz Ofli (18 Jahre) als auch Javier Fernández (19 Jahre) sitzen beim Tabellen-Vorletzten auf der Bank der Münchner - das war in einem Pflichtspiel der Bayern bisher noch nicht der Fall.

Geschuldet ist diese Maßnahme der hohen Flut an Ausfällen im Team von Trainer Vincent Kompany.

Zahlreiche Bayern-Stars fallen aus

Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme), Tom Bischof (Magen-Darm-Infekt), Aleksandar Pavlovic (Magen-Darm-Infekt), Minjae Kim (Knieprobleme), Sacha Boey (krankheitsbedingt) und Konrad Laimer (Gelbsperre) stehen allesamt nicht zur Verfügung.