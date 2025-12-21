Newsticker
FC Bayern: Drei Youngster erstmals im Kader

Auf der Bank des FC Bayern sitzen beim 1. FC Heidenheim zahlreiche Youngster. Drei von ihnen feiern ihr Kader-Debüt.
Christopher Mallmann
Drei Youngster des FC Bayern feiern beim Liga-Auswärtsspiel in Heidenheim (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) ihr Kader-Debüt für die Profis des deutschen Rekordmeisters.

Sowohl Felipe Chávez (18 Jahre), Deniz Ofli (18 Jahre) als auch Javier Fernández (19 Jahre) sitzen beim Tabellen-Vorletzten auf der Bank der Münchner - das war in einem Pflichtspiel der Bayern bisher noch nicht der Fall.

Geschuldet ist diese Maßnahme der hohen Flut an Ausfällen im Team von Trainer Vincent Kompany.

Zahlreiche Bayern-Stars fallen aus

Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme), Tom Bischof (Magen-Darm-Infekt), Aleksandar Pavlovic (Magen-Darm-Infekt), Minjae Kim (Knieprobleme), Sacha Boey (krankheitsbedingt) und Konrad Laimer (Gelbsperre) stehen allesamt nicht zur Verfügung.

Neben den genannten Nachwuchsspielern stehen auch David Santos Daiber (18 Jahre) und Cassiano Kiala (16 Jahre) im Kader der Bayern. Für die beiden ist es aber nicht das erste Mal.

