FC Bayern: Drei Youngster erstmals im Kader

Drei Youngster des FC Bayern feiern beim Liga-Auswärtsspiel in Heidenheim (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) ihr Kader-Debüt für die Profis des deutschen Rekordmeisters.
Bayern-Youngster erstmals im Kader
Sowohl Felipe Chávez (18 Jahre), Deniz Ofli (18 Jahre) als auch Javier Fernández (19 Jahre) sitzen beim Tabellen-Vorletzten auf der Bank der Münchner - das war in einem Pflichtspiel der Bayern bisher noch nicht der Fall.
Geschuldet ist diese Maßnahme der hohen Flut an Ausfällen im Team von Trainer Vincent Kompany.
Zahlreiche Bayern-Stars fallen aus
Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme), Tom Bischof (Magen-Darm-Infekt), Aleksandar Pavlovic (Magen-Darm-Infekt), Minjae Kim (Knieprobleme), Sacha Boey (krankheitsbedingt) und Konrad Laimer (Gelbsperre) stehen allesamt nicht zur Verfügung.
Neben den genannten Nachwuchsspielern stehen auch David Santos Daiber (18 Jahre) und Cassiano Kiala (16 Jahre) im Kader der Bayern. Für die beiden ist es aber nicht das erste Mal.