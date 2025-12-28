FC Bayern: "Er fehlt" - Neuer vermisst Müller

Johannes Vehren 28.12.2025 • 11:04 Uhr Manuel Neuer und Thomas Müller spielten 14 Jahre zusammen für den FC Bayern. Nach Müllers Abgang vermisst der Torwart seinen langjährigen Teamkollegen.

Manuel Neuer hat in einem Interview über die Lücke gesprochen, die Thomas Müller nach seinem Abgang im vergangenen Sommer beim FC Bayern hinterlassen hat.

„Er fehlt“, gestand der Keeper im YouTube-Format At Broski - Die Sport Show und betonte, dass Müller jemand gewesen sei, der sich mit jedem gut verstanden hat.

Müllers große Stärke innerhalb des Teams

Neuer beschrieb seinen langjährigen Teamkollegen als einen „Verbindungsspieler“ und erklärte: „Zwischen Jung und Alt, zwischen den Newcomern und Neuzugängen aus dem Ausland – er hat vieles einfach mit Körpersprache wettgemacht, das konnte er wirklich gut."

Der 39-Jährige ergänzte: „Thomas konnte jedem das Gefühl geben, sofort integriert zu sein.“

Neuer und Müller prägen Bayern-Ära

Die beiden Weltmeister spielten zwischen 2011 und 2025 zusammen für den FC Bayern. Sie gewannen mit den Münchnern unter anderem zwölf Meisterschaften, fünfmal den DFB-Pokal sowie zweimal die Champions League.