FC Bayern: "Karl ist weiter, als es Messi zur gleichen Zeit war"

Felix Kunkel 03.12.2025 • 12:51 Uhr Lothar Matthäus geht auf die Vergleiche von Lennart Karl mit Lionel Messi ein. Den genauen Wert des Bayern-Youngsters will er aus einem bestimmten Grund aber nicht beziffern.

Ein Spieler wie Lionel Messi? Die selbstbewussten sowie sehenswerten Auftritte von Lennart Karl in dieser Saison brachten dem Bayern-Youngster bereits Vergleiche mit dem argentinischen Weltstar ein. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erkennt Parallelen, wie er nun verriet.

„Es ist natürlich der größtmögliche Vergleich, den man anbringen kann. Aber wegen seiner Position, Körpergröße, der Dribblings und Lösungen, die er findet, erinnert mich Lennart Karl an Lionel Messi, der ja auch sein Vorbild ist“, erklärte Matthäus in der Sport Bild.

Bayern-Juwel Karl? „Weiter, als es Messi zur gleichen Zeit war“

Der 17-Jährige habe „diese Unbekümmertheit“, ergänzte Matthäus. Zudem habe Karl Messi sogar etwas voraus: „In diesem Alter ist er weiter, als es Messi zur gleichen Zeit war: Messi hat länger auf ein Tor gewartet und hatte statistisch nicht die Einsatzzeiten, die Karl nun schon bekommt.“

Der gebürtige Franke Karl erlebt beim FC Bayern aktuell einen Höhenflug, kommt in dieser Saison schon auf vier Tore und zwei Assists. „Er ist auf jeden Fall ein Kandidat für die WM“, betonte Matthäus.

Wegen Hoeneß: Matthäus will Karls Wert nicht nennen

Für den deutschen Rekordmeister sei Karl „definitiv unverkäuflich, sein Marktwert ist sehr hoch“, stellte der 64-Jährige fest.

Den genauen Wert des Shootingstars wolle Matthäus aber nicht beziffern und erklärte: „Damit Uli Hoeneß auch keinen Grund zur Beschwerde wie bei Nick Woltemade hat.“

Im Sommer, als der FC Bayern mit Nationalspieler Nick Woltemade in Verbindung gebracht worden war, hatte Matthäus eine Ablöse von 60 Millionen Euro als „zu wenig“ bezeichnet - und damit Hoeneß mächtig auf die Palme gebracht.