FC Bayern Kimmich fällt „wahrscheinlich“ aus

Moritz Thienen 20.12.2025 • 10:16 Uhr Der FC Bayern muss im letzten Bundesliga-Spiel vor der Winterpause wohl auf Joshua Kimmich verzichten. Auch ein Abwehrspieler fehlt weiterhin.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern vor dem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres! Joshua Kimmich droht für das Spiel in Heidenheim am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVETICKER) auszufallen.

„Kimmich schafft es wahrscheinlich nicht für dieses Spiel“, sagte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der Mittelfeldspieler leidet wohl weiterhin an Sprunggelenksproblemen, die ihn auch schon vor einigen Wochen bei der Nationalmannschaft außer Gefecht gesetzt hatten.

„Er hatte schon bei der Nationalmannschaft ein bisschen Probleme, es ist immer noch das Gleiche. Wir haben so viele Spiele gehabt und irgendwann ist der Schmerz einfach zu viel“, erklärte Kompany.

Bundesliga: Auch Boey fehlt Bayern weiter

Der Trainer betonte, dass er Kimmich keineswegs schonen würde: „Es geht nicht um Belastungssteuerung, er konnte einfach nicht trainieren. Er hat eigentlich über die Schmerzgrenze hinaus seine Spiele gemacht, aber jetzt ist es ein bisschen zu viel.“

Die Verletzung sei aber keineswegs schlimm, stellte Kompany klar: „Ich glaube, dass er im Januar wieder normal dabei ist.“

Ebenfalls verzichten muss der FC Bayern weiterhin auf Abwehrspieler Sasha Boey, der noch „krank“ sei. Zudem fehlen der verletzte Manuel Neuer und der gesperrte Konrad Laimer.