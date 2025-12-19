FC Bayern: Marktwert von Lennart Karl explodiert!

SPORT1 19.12.2025 • 17:47 Uhr Die neuen Bundesliga-Marktwerte bringen beim FC Bayern diverse Gewinner zum Vorschein - aber nicht nur.

In den vergangenen Wochen konnte Bayern-Talent Lennart Karl beim Rekordmeister mit seinen Leistungen überzeugen. In Bundesliga und Champions League kommt der 17-Jährige auf sechs Tore und zwei Vorlagen. Im Zuge der rasanten Entwicklung hat sich nun auch der Marktwert des Youngsters erheblich gesteigert.

Am Freitag veröffentlichte transfermarkt.de die neuen Zahlen, die bei Karl eine signifikante Steigerung um 200 Prozent zeigen. War der Offensivspieler bislang 20 Millionen Euro wert, ging der Marktwert auf nun 60 Millionen förmlich durch die Decke!

Auffallend: Unter den Gewinnern befinden sich gleich mehrere Bayern-Spieler. Bei Verteidiger Dayot Upamecano stieg der Wert von 60 auf 70 Millionen, bei Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlović von 55 auf 65 Millionen. Auch bei Youngster Tom Bischof (30 auf 40 Millionen) und Dauerbrenner Konrad Laimer (25 auf 32 Millionen) sind Zuwächse zu verzeichnen.

Marktwert von Musiala und Kane gesunken

Allerdings gibt es auch Bayern-Spieler, bei denen sich der Marktwert nach unten orientiert. Jamal Musiala, der sich seit seiner Verletzung im vergangenen Sommer lange in der Reha, mittlerweile aber wieder im Mannschaftstraining befindet, ist statt 140 nur noch 130 Millionen Euro wert.

Auch bei Stürmer Harry Kane nahm der Marktwert von 140 auf 130 Millionen Euro ab. Bei ihm dürfte auch sein Alter von inzwischen 32 Jahren ein Grund sein.

Einer der größten Gewinner abseits des FCB ist derweil ein anderer Bundesliga-Shootingstar. Köln-Profi Saïd El Mala, der jüngst auch für die Nationalmannschaft nominiert wurde, hat seinen Wert von 18 auf 40 Millionen gesteigert. Nie war ein Kölner Spieler wertvoller.