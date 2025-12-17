FC Bayern: Musiala zurück im Mannschaftstraining

SID 16.12.2025 • 12:42 Uhr Der Starspieler stand erstmals seit seiner schweren Verletzung im Juli mit seinen Mitspielern auf dem Platz.

Das Comeback von Jamal Musiala beim FC Bayern rückt immer näher. Wie der Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, konnte der Nationalspieler erstmals seit seiner schweren Verletzung im vergangenen Juli wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Musiala habe am Aufwärmen und „einigen Passübungen“ teilgenommen und anschließend sein individuelles Training fortgesetzt.

Musiala hatte sich am 5. Juli bei der Klub-WM im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen. Im Januar soll der 22-Jährige „dann wahrscheinlich wieder seine ersten Minuten von Anfang an machen. Das wäre so ein Idealplan für uns“, hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany zuletzt betont.