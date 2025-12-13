FC Bayern: Nächste Verlängerung - Kult-Assistent bleibt

SPORT1 13.12.2025 • 13:29 Uhr Das Trainerteam von Vincent Kompany verlängert die Verträge. Ein Fan-Liebling ist zunächst nicht dabei - doch der FCB-Trainer klärt auf.

Das wird viele Fans des FC Bayern freuen! Vincent Kompanys persönlicher Assistent Rodyse Munienge, der so etwas wie ein Liebling unter den Anhängern ist und Kult-Status genießt, bleibt dem Rekordmeister langfristig erhalten.

„Ja, er hat mitunterschrieben“, verriet Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Mainz 05 am Sonntag (17.30 Uhr, im LIVETICKER). Doch auf dem offiziellen Foto, das der FCB im Zuge der Verlängerung des Trainerteams postete, fehlte dieser. „Wir wussten nur nicht, wo er war, als wir das Foto machen mussten. Er war nicht da“, klärte der Belgier lachend auf.

Munienge, der offiziell zum Teammanagement der Münchner gehört und für Kompany viele organisatorische Aufgaben erledigt, habe demnach viel auf dem Gelände zu tun. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft, wuchsen gemeinsam im Brüsseler Stadtteil Noordwijk auf. Sie waren Trauzeugen und sind Patenonkel für die Kinder des jeweils anderen.

FC Bayern: Gesamtes Trainerteam verlängert

Am Freitag hatte der FC Bayern bekanntgegeben, dass das gesamte Trainerteam um die Assistenztrainer René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie Torwarttrainer Michael Rechner seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat.