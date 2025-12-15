FC Bayern: Neuer erleidet Muskelfaserriss

SID 15.12.2025 • 11:03 Uhr Der Kapitän hatte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten mit ähnlichen Verletzungen zu kämpfen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss „vorerst“ auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie der Klub am Montag bekannt gab, zog sich der Torwart beim 2:2 (1:1) gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu. Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein keine Angaben.

Im abschließenden Spiel des Jahres am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim dürfte erneut Jonas Urbig für Neuer im Tor stehen, der Ersatzkeeper kommt in dieser Saison bislang auf vier Einsätze. Das neue Jahr beginnt für die Bayern am 6. Januar mit einem Testspiel bei RB Salzburg, in der Bundesliga sind die Münchner am 11. Januar gegen den VfL Wolfsburg wieder im Einsatz.

Neuer hatte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils einen Muskelfaserriss erlitten. In der vergangenen Saison verpasste der 39-Jährige wegen Problemen an der Wade im März und April ganze zehn Spiele, darunter die Viertelfinal-Partien in der Champions League gegen Inter Mailand (1:2/2:2).