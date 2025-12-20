Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Frage der Woche: Gefährdet die Unruhe beim BVB den sportlichen Erfolg? Stimmen Sie ab!

Gefährdet die BVB-Unruhe den Erfolg?

Guirassy, Schlotterbeck, Adeyemi. Dazu die öffentliche Kritik des externen Beraters Matthias Sammer. Gefährdet die ständige Unruhe beim BVB den sportlichen Erfolg? Stimmen Sie ab bei der Frage der Woche!
Karim Adeyemi zeigte sich wenig begeistert von seiner Auswechslung. Niko Kovac nennt den Grund ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
SPORT1
Guirassy, Schlotterbeck, Adeyemi. Dazu die öffentliche Kritik des externen Beraters Matthias Sammer. Gefährdet die ständige Unruhe beim BVB den sportlichen Erfolg? Stimmen Sie ab bei der Frage der Woche!
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite