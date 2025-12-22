Newsticker
Frankfurts Baum erleidet Innenbandverletzung

Frankfurt verkündet Baum-Diagnose

Elias Baum steht Eintracht Frankfurt vorerst nicht zur Verfügung. Der Youngster verletzt sich bei seinem ersten Saisoneinsatz.
Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss „bis auf Weiteres“ auf Abwehrspieler Elias Baum verzichten.

Wie die Hessen am Montagmorgen mitteilten, erlitt der 20-Jährige im Auswärtsspiel am Samstag beim Hamburger SV (1:1) eine „Innenbandverletzung im Knie, die konservativ behandelt wird“.

Baum war im Volksparkstadion in der 71. Minute eingewechselt worden und musste den Platz 13 Minuten später angeschlagen wieder verlassen. Bitter: Für Baum war es in dieser Saison der erste Einsatz in der Bundesliga.

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für die Eintracht am 9. Januar mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund weiter - es ist zugleich das erste Spiel des neuen Bundesligajahres.

