Frankfurts Baum erleidet Innenbandverletzung

SID 22.12.2025 • 08:03 Uhr Elias Baum steht Eintracht Frankfurt vorerst nicht zur Verfügung. Der Youngster verletzt sich bei seinem ersten Saisoneinsatz.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss „bis auf Weiteres“ auf Abwehrspieler Elias Baum verzichten.

Wie die Hessen am Montagmorgen mitteilten, erlitt der 20-Jährige im Auswärtsspiel am Samstag beim Hamburger SV (1:1) eine „Innenbandverletzung im Knie, die konservativ behandelt wird“.

Baum war im Volksparkstadion in der 71. Minute eingewechselt worden und musste den Platz 13 Minuten später angeschlagen wieder verlassen. Bitter: Für Baum war es in dieser Saison der erste Einsatz in der Bundesliga.