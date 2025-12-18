Neuhaus winkt Startelf-Comeback

Florian Neuhaus könnte nach überstandener Verletzung gegen den BVB von Beginn an auflaufen. Ein anderer Leistungsträger fehlt Gladbach weiterhin.

Borussia Mönchengladbach muss in der Bundesliga auch im letzten Spiel vor der Winterpause auf Flügelspieler Franck Honorat verzichten. Das bestätigte Trainer Eugen Polanski vor der Partie bei Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER).

Zählen kann Polanski dagegen wieder auf Florian Neuhaus, der die vergangenen beiden Partien wie Honorat wegen muskulärer Probleme verpasst hatte – und gegen “Voll-Brett” Dortmund laut seines Trainers gleich wieder für die Startelf infrage kommt.

“Bauchgefühl” entscheidet bei Neuhaus

“Er war drei Wochen raus, hat aber nicht drei Wochen keinen Sport gemacht”, erklärte Polanski. Entscheidend sei am Ende das “Bauchgefühl” nach den abschließenden Trainingseindrücken.

Neben Neuhaus kehrt ansonsten nur noch Rechtsverteidiger Joe Scally in den Kader zurück, der bei der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg (1:3) zuletzt wegen einer Gelbsperre gefehlt hatte.

Kleindienst-Nachricht “niederschmetternd für uns alle”

Dass Kapitän Tim Kleindienst nicht nur bei der schweren Aufgabe in Dortmund fehlt, sondern auch weit darüber hinaus, hatten die Gladbacher schon am Montag verkündet. Der Nationalspieler musste sich einem arthroskopischen Eingriff am bereits im Frühjahr verletzten Knie unterziehen.