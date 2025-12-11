Gladbach weiter ohne Neuhaus und Honorat

SID 11.12.2025 • 14:39 Uhr Auch bei Kapitän Tim Kleindienst und Robin Hack ist weiter Geduld gefragt.

Borussia Mönchengladbach muss auch am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf Ex-Nationalspieler Florian Neuhaus und Flügelspieler Franck Honorat verzichten. "Beide haben noch immer muskuläre Probleme, die Zeit reicht nicht. Das haben wir uns jetzt auch so eingestanden", sagte Trainer Eugen Polanski vor der Begegnung im Borussia-Park (15.30 Uhr/Sky).

Auch bei Kapitän Tim Kleindienst und Robin Hack ist weiter Geduld gefragt. "Man muss gucken, was bei ihnen anschlägt, um nicht Gefahr zu laufen, dass sie sich nochmal schwieriger verletzen. Da schauen wir gerade, was der beste Weg ist", sagte Polanski.