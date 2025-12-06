Bundesliga: Nächster Heidenheimer Wahnsinn

SID 06.12.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim schlägt den SC Freiburg. Wie schon in der Vorwoche dreht die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt spät einen Rückstand.

Der 1. FC Heidenheim hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den nächsten Achtungserfolg gefeiert! Eine Woche nach dem umjubelten Last-Minute-Sieg bei Union Berlin gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt erneut dank eines späten Tores und besiegte den Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg durchaus verdient mit 2:1 (0:1).

Johan Manzambi (40.) hatte die Freiburger zunächst glücklich in Führung gebracht, doch Kapitän Patrick Mainka (59.) und Stefan Schimmer (90.+4) drehten die Partie zugunsten engagierter Heidenheimer.

Mit nun zwölf Punkten schaffte der FCH den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze, zudem zeigt die Formkurve nach den jüngsten beiden Partien klar nach oben.

Freiburg-Coach Julian Schuster hatte seine Mannschaft trotz der bislang schwachen Saison der Heidenheimer vor einem „unangenehmen“ Gegner gewarnt. Zumal die Gastgeber nach dem Sieg in Berlin den „Schwung mitnehmen“ wollten, wie Trainer Schmidt betonte.

Manzambi bringt Freiburg sehenswert in Führung

Die Partie begann nicht wirklich ansehnlich, viele Unterbrechungen und Unaufmerksamkeiten hemmten den Spielfluss auf beiden Seiten. Wenn es aber mal gefährlich wurde, dann vor dem Tor der Gäste: Mathias Honsak (20., 30.) vergab jedoch gleich zweimal aus aussichtsreicher Position.

Die Freiburger hingegen brauchten lange, um in die Partie zu finden - und präsentierten sich dann eiskalt. Manzambis Schuss aus rund 18 Metern war der erste richtige Abschluss der Gäste und landete abgefälscht von FCH-Stürmer Marvin Pieringer im linken Eck.

Schimmer lässt Heidenheim jubeln

Der Treffer zeigte Wirkung. Freiburg agierte in der zweiten Halbzeit zunächst ballsicherer, brachte die Partie unter Kontrolle und kam nun auch zu besseren Chancen. So verpasste etwa Niklas Beste (55.) gegen seinen Ex-Klub nur knapp das 2:0.